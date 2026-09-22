Byt má 23 metrů a stojí 6,74 milionu. Penta a Sekyra na Smíchově sázejí na sdílený luxus
Malý vlastní byt, k tomu sauna, fitness a střešní terasa s grilem. Penta Real Estate a Sekyra Group zahájily prodej bytů v projektu Momentum na pražském Smíchově. Dům s 240 jednotkami má nabídnout kompletní zařízení i společné zázemí pro práci a odpočinek. Aktuální ceník ukazuje, kolik takové bydlení stojí. Za 23 metrů čtverečních zájemce zaplatí 6,74 milionu korun.
Na místě někdejšího parkoviště v ulici Na Knížecí vzniká dům, který část každodenního života přesouvá za dveře jednotlivých bytů. Zacvičit si, sejít se se sousedy nebo posedět na střeše mají obyvatelé možnost přímo v budově. Vlastní byt přitom může mít jen něco přes dvacet metrů čtverečních.
Projekt Momentum společně stavějí Penta Real Estate a Sekyra Group. Jeho odhadovaná hodnota dosahuje 1,3 miliardy korun a dokončení developeři plánují na rok 2028. U jednotek zveřejněných v aktuálním ceníku termín upřesňují na třetí čtvrtletí.
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Za komplex kanceláří na pražské Pankráci by Němci mohli utržit přes tři miliardy
Reality
Německý realitní fond Deka-ImmobilienEuropa prodává komplex kanceláří nedaleko pražské stanice metra Pankrác. Je to další z případů, kdy se zahraniční investoři snaží využít apetitu jejich kapitálově silných českých konkurentů, kteří věří tuzemským komerčním nemovitostem.
Penta získala pozemek v roce 2023 při akvizici ČSAD Praha holding. Původně na něm měla stát kancelářská budova, developer však záměr změnil na bydlení. Momentum označuje za svůj první projekt mikroapartmánů, při jehož přípravě se inspiroval mimo jiné Londýnem, Berlínem či San Franciskem.
Za 23 metrů téměř sedm milionů
Nabídka míří především na mladé profesionály, kteří chtějí bydlet blízko centra a služeb. Malá výměra ovšem v tomto případě neznamená nízkou cenu.
Například byt ve druhém nadzemním podlaží má dispozici 1+kk, podlahovou plochu 23 metrů čtverečních a cenovku 6,74 milionu korun. Při prostém přepočtu jde přibližně o 293 tisíc korun za metr čtvereční, ovšem včetně nábytku a DPH. O něco větší jednopokojový byt s výměrou 25 metrů čtverečních stojí 6,79 milionu korun.
Mezistupeň mezi garsonkou a dvoupokojovým bytem developer označuje jako 1,5+kk. Jednotka o ploše 31,2 metru čtverečního je nabízena za 7,94 milionu korun. Za byt s podlahovou plochou 34,5 metru čtverečního a dalšími dvěma metry balkonu požaduje 9,03 milionu.
Panelák býval symbolem bydlení, kterému se nová výstavba měla vyhnout. Architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov z ateliéru A69 ale v rozhovoru upozorňují na paradox dnešního trhu. Některé pozdější panelové byty mají podle nich promyšlenější dispozice než současné novostavby. Jedním z důvodů je podle nich to, že se z bydlení stal investiční produkt a rozhodující roli začaly hrát snadno prodejné metry čtvereční.
Paneláky měly něco, co dnešním novostavbám chybí, říkají architekti
Reality
Panelák býval symbolem bydlení, kterému se nová výstavba měla vyhnout. Architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov z ateliéru A69 ale v rozhovoru upozorňují na paradox dnešního trhu. Některé pozdější panelové byty mají podle nich promyšlenější dispozice než současné novostavby. Jedním z důvodů je podle nich to, že se z bydlení stal investiční produkt a rozhodující roli začaly hrát snadno prodejné metry čtvereční.
Dvoupokojový byt ve třetím nadzemním podlaží má 40,4 metru čtverečního a balkón o ploše 3,2 metru. Samotná jednotka stojí 10,65 milionu korun, dalších 1,24 milionu připadá na příslušenství, u něhož ceník uvádí sklepní kóji a parkovací místo. Dohromady tak cena dosahuje 11,8911 milionu korun. Tento byt už byl při kontrole nabídky označen jako „v jednání“. Ceny a dostupnost odpovídají ceníku k 21. září 2026.
Postel se vyklopí ze stěny, sauna bude nahoře
Součástí prodeje je kompletní vybavení bytů. U garsonkového standardu developer popisuje například obývací stěnu s pohovkou a integrovanou vyklápěcí postelí včetně matrace. Nábytek tak má pomoci využít omezenou plochu pro více činností během dne.
„Mladá generace chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním. Byt není jediným místem, kde tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory, které rozšiřují kvalitu bydlení,“ říká výkonný ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku Rudolf Vacek.
Právě společné zázemí je lákadlem projektu. Developeři slibují fitness, saunu, společenskou místnost, coworkingové prostory a relaxační zóny. Střešní terasa má nabídnout zeleň, venkovní kuchyni, gril a vodní prvky. Dům doplní obchody a služby v přízemí.
Dům má navázat na pražské činžáky
Momentum vzniká poblíž metra Anděl a na vstupu do nové čtvrti Smíchov City. Je součástí proměny někdejších brownfieldů v okolí železniční stanice.
„Smíchov prochází jednou z největších městských proměn a Momentum je naším příspěvkem k této transformaci. Se Sekyra Group jsme se dohodli na společném postupu funkčního urbanismu celého území Smíchov City. Můžeme přinést nový typ městského bydlení odpovídající potřebám mladé generace,“ uvádí Vacek.
Architektonický návrh vzešel z otevřené soutěže, kterou vyhrálo studio Aulík Fišer Architekti. Přestože projekt pracuje s malými byty a sdílenými službami, jeho vnější podoba má vycházet z tradiční městské zástavby.
„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nové čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost. Navrhli jsme dům, který navazuje na charakter pražských ulic, interpretuje principy tradiční architektury současným jazykem a nabízí soudobou podobu městského bydlení. Plasticita fasády člení průčelí do menších modulů inspirovaných činžovními domy a napomáhá začlenění domu do struktury města. Rizality přivádějí více denního světla do bytů a formují chráněný veřejný prostor v parteru,“ říká hlavní architekt David Zalabák.
Na fasádě má navíc vzniknout velkoformátové dílo Jiřího Franty a Davida Böhma. Autoři uspěli v soutěži Penta Art zaměřené na současné umění ve veřejném prostoru.
Chytré ovládání a většina platby až po kolaudaci
Technické vybavení zahrnuje chytrou domácnost Loxone s dálkovým ovládáním, rekuperaci vzduchu a stropní vytápění a chlazení. Developeři počítají s využitím geotermálních vrtů a tepelných čerpadel. Standard doplňují hliníková okna s trojskly, venkovní elektrické žaluzie, dřevěné podlahy a podlahové vytápění v koupelnách.
Prodej se otevírá postupně. Aktuální ceník obsahuje jednotky ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží. Zájemce o další patra developer zatím vyzývá k registraci.
Kupující podle zveřejněných podmínek nejprve uhradí rezervační poplatek 100 tisíc korun plus DPH, a to do tří pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy. Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě doplatí částku do 20 procent kupní ceny, včetně již zaplacené rezervace. Zbytek ceny má být splatný až po kolaudaci.
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