Mramor, tajné dveře a maliny na střeše. Takhle vypadá rodinné bydlení uprostřed Prahy
Původně tmavý mezonet v pražském Břevnově prošel radikální proměnou. Architekti otevřeli dispozici světlu, přidali střešní zahradu, subtilní kovové schodiště i výrazné modré boxy. Výsledkem je byt, který podle autorů působí spíš jako samostatný rodinný dům.
Na okraji památkově chráněné Tejnky v pražském Břevnově vznikl mezonet, který měl k ideálnímu rodinnému bydlení původně poměrně daleko. Byt byl hluboký, uvnitř tmavý a spojení dvou původních jednotek doplňovalo robustní tradiční schodiště. Přesto v něm investoři viděli potenciál.
Studio esté architekti, které tvoří Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič, dostalo zadání vytvořit domov pro pětičlennou rodinu, jejíž děti postupně potřebovaly více prostoru. Architekti se přitom rozhodli nebourat vše a začínat od nuly, ale využít maximum z už dříve nákladně upraveného interiéru.
Největší problém byl nedostatek světla
Klíčovou změnou bylo přivést denní světlo do středu dispozice. Architekti proto otevřeli byt také směrem k západnímu štítu a vytvořili nové průhledy na terasu a střešní zahradu. Velkoformátová okna v kuchyni a jídelně vpouštějí dovnitř zeleň a z původně tmavé chodby se stala součást hlavního obytného prostoru.
Původní dvouramenné schodiště nahradilo subtilní kovové točité schodiště v odstínu šampaňského. Na stavbu se přivezlo po částech, přímo na místě se svařovalo a následně upravovalo tak, aby působilo jako jeden továrně vyrobený celek.
Modré boxy ukrývají bar i koupelnu
Nejvýraznějším prvkem interiéru jsou dva petrolově modré boxy. Spodní v sobě skrývá toaletu, úložné prostory i malý bar s vinotékou. Druhý v horním podlaží odděluje ložnici od koupelny. Architekti tak místo klasických příček vytvořili výrazné objekty vložené do prostoru.
Barový ostrůvek v kuchyni je pak složený z několika druhů kamene. Kombinuje několik druhů přírodního kamene, od světlého mramoru po výrazný červený kámen. Architekti se snažili kamenné desky využít s minimem odpadu a jednotlivé výřezy podle vlastních slov skládali téměř jako Tetris.
Mezonet na Břevnově měl složitou dispozici, tmavé centrum a za sebou už jednu drahou úpravu. Přesto se stal nejlepším Interiérem roku 2025 a porotu zaujal klidem, světlem i výrazným kovovým schodištěm.
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Mezonet na Břevnově měl složitou dispozici, tmavé centrum a za sebou už jednu drahou úpravu. Přesto se stal nejlepším Interiérem roku 2025 a porotu zaujal klidem, světlem i výrazným kovovým schodištěm.
Majitelé jsou zároveň sběrateli současného umění a jejich kolekce ovlivňovala návrh od samého začátku. Některá díla byla vybrána přímo pro konkrétní místa. U schodiště například stojí neonově červená plastika Petra Duba, v ose kuchyňského ostrůvku je křišťálový objekt Lukáše Nováka. Barevnost modrého boxu v hlavní ložnici se zase ladila k obrazu Iry Svobodové.
Dětské pokoje navrhly i děti
Výrazně osobní přístup se propsal také do pokojů dětí. Architekti jejich podobu připravovali společně s maminkou a dětmi během workshopu, při kterém si kreslili vlastní představy. Dívčí pokoj proto dostal dvojí růžovou barevnost, tajné dveře do patrové postele a houpačku. V chlapeckém pokoji jsou gymnastické kruhy, žebřiny, projektor nebo velká kreslicí lampa.
Proměna nakonec neskončila uvnitř. Původní zelená střecha nad garáží se změnila na pobytovou zahradu s dřevěnou terasou, muchovníky, malinami a lesními jahodami. Byt se tím ještě výrazněji propojil se zelení okolního Břevnova.
A právě tady je možná největší pointa celé rekonstrukce. Přestože jde stále o byt v bytovém domě, jeho obyvatelé mají zahradu, terasu, krb a několik úrovní bydlení. „Zahrada, maliny, dřevo, krb. Chybí už jen sauna na střeše,“ shrnují architekti výslednou atmosféru mezonetu.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.