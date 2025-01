Pátý pokus. Stát znovu nabídne v aukci záměk Štiřín, opět sleví o stamiliony

Aby aukce přinesla vítěze, je nezbytné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poprvé nabídl štiřínský zámek k prodeji loni v září, tehdy za vyvolávací cenu 3,3 miliardy korun.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se na konci února popáté pokusí prodat v elektronické aukci středočeský zámek Štiřín. Proti předchozímu pokusu z tohoto týdne snížil vyvolávací cenu o 289 milionů korun na 1,156 miliardy korun. Pokud by aukce uspěla, byl by to největší prodej nemovitosti majetkového úřadu vůbec. Při předchozích pokusech se do aukce žádný zájemce nepřihlásil.

Aukce začne ve středu 26. února v poledne a potrvá 24 hodin. „Aby aukce přinesla vítěze, je nezbytné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny,“ uvedl dnes ÚZSVM v tiskové zprávě. Další příhozy jsou možné po 50 000 korunách.

Zájemci o účast v dražbě musí nejpozději den před jejím zahájením složit kauci 20 milionů korun. Majetkový úřad nabízí možným kupcům prohlídku nemovitosti 6. února nebo 18. února po předchozím písemném ohlášení.

Na třetině původní ceny

ÚZSVM poprvé nabídl štiřínský zámek k prodeji loni v září, tehdy za vyvolávací cenu 3,3 miliardy korun. V říjnu při druhém pokusu byla vyvolávací cena 2,5 miliardy korun. V prosincové dražbě úřad vyvolávací cenu dál snížil na 1,7 miliardy korun, když proti předchozím dvěma pokusům vyjmul z aukce část pozemků. Reagoval tak na rozhodnutí středočeského krajského úřadu, podle kterého tyto pozemky, tvořící například část golfového hřiště a břeh rybníka, jsou určené k plnění funkcí lesů.

Zatím poslední pokus o prodej se uskutečnil tento týden, kdy vyvolávací cena klesla na 1,445 miliardy korun. I přes opakované snížení ceny zatím nikdo o nemovitost neprojevil zájem.

Zámek Štiřín vzdálený zhruba 25 kilometrů od Prahy dříve sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně Štiřín spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje a loni v červnu ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl podle úřadu areál uzavřen. Letos úřad oznámil, že o zámek neprojevila zájem žádná jiná státní instituce, a proto zahájí prodej soukromým zájemcům.

Velké realitní prodeje se eráru moc nedaří

Štiřínský zámek byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát, předtím ho desítky let vlastnila rodina Ringhofferova. Po válce jej krátce využívali také skauti. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby se mohl využívat jako hotel.

Zámek Štiřín není jedinou nemovitostí, kterou se majetkovému úřadu v elektronické aukci nedaří prodat. Tento týden skončil neúspěchem prodej pražského Paláce Broadway, kdy v dražbě nikdo nenabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Minulý týden se nenašel žádný zájemce o koupi pražského zámku Veleslavín v aukci s vyvolávací cenou 493 milionů korun. V polovině ledna naopak skončila úspěšně aukce Hanáckých kasáren v Olomouci, které za 91 milionů korun vydražila brněnská společnost Salibary. Kasárna se podařilo prodat na desátý pokus.

