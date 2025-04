Pokus číslo sedm. Zámek Štiřín půjde do dražby se stomilionovou slevou

Pokud by aukce skončila úspěchem, byl by to nejvýnosnější prodej státního majetku za dobu fungování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se koncem května posedmé pokusí prodat středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu v elektronické aukci snížil proti předchozímu pokusu zhruba o sto milionů korun na 884,34 milionu korun. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Pokud by aukce skončila úspěchem, byl by to nejvýnosnější prodej státního majetku za dobu fungování ÚZSVM.

Aukce začne v poledne 28. května a potrvá 24 hodin. Zájemci o účast v dražbě musí nejpozději den před ní složit kauci 20 milionů korun. Aby byla aukce úspěšná, musí padnout přinejmenším jeden příhoz ve výši vyvolávací ceny. Dál je možné přihazovat po přinejmenším 50 000 korunách.

Majetkový úřad nabízí zájemcům o koupi zámku možnost si nemovitost prohlédnout 14. nebo 19. května. Prohlídky jsou možné po předchozí písemné domluvě.

Majetkový úřad převzal zámek Štiřín v červnu 2023. Když o něj žádná státní instituce neprojevila zájem, nabídl ho k prodeji. První pokus se uskutečnil loni v září, tehdy za vyvolávací cenu 3,3 miliardy korun. V dalších kolech aukce cenu postupně snižoval, z nabídky prodeje také vyjmul část pozemků v areálu zámeckého parku. I přes opakované snížení ceny se do vyhlášených aukcí nikdy žádný zájemce nepřihlásil.

„Minimální cena pro 1. kolo výběrového řízení 3,3 miliardy korun vycházela především z nejvyšších částek ze všech dostupných podkladů, které ÚZSVM obdržel z resortu ministerstva zahraničních věcí. Vzhledem k tomu, že znalecké posudky z roku 2024 obsahují částku zhruba 1,5 miliardy korun, tedy extrémně nižší, postoupil ÚZSVM veškeré dokumenty k prověření policii. Existuje totiž důvodná pochybnost, zda tehdejší příspěvkovou organizací byl areál Štiřín spravován s péčí řádného hospodáře,“ uvedl majetkový úřad k výraznému snížení ceny, kterou za nemovitost žádá.

Zámek Štiřín vzdálený zhruba 25 kilometrů od Prahy dříve sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně Štiřín spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a předloni v červnu ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl podle úřadu areál uzavřen. Loni úřad oznámil, že o zámek neprojevila zájem žádná jiná státní instituce, a proto zahájí prodej soukromým zájemcům.

Štiřínský zámek byl postaven v polovině 18. století. Dnešní podobu získal kolem roku 1900 po úpravách podle projektu architekta Jiřího Stibrala. V majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát, předtím ho desítky let vlastnila rodina Ringhofferova. Po válce jej krátce využívali také skauti. V letech 1985 až 1993 byly v zámku provedeny úpravy, aby se mohl využívat jako hotel.

Aktualizováno Co to dát zadarmo? Stát opět neprodal zámek Veleslavín ani s velkou slevou Reality Pražský zámek Veleslavín se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nepodařilo prodat ani na čtvrtý pokus. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 357 milionů korun se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Nikdo ve stanoveném termínu nesložil požadovanou kauci 15 milionů korun. ÚZSVM uvedl, že co nejdříve vyhlásí nové kolo dražby. ČTK Přečíst článek

Dalibor Martínek: Stát okrádá sám sebe o stovky milionů korun. Neumí prodat paláce v centru Prahy Reality Stát se aktuálně snaží prodat desítky nemovitostí, které již nepotřebuje. V řadě případů jde o takzvané trofejní nemovitosti, každá v hodnotě stovek milionů korun. Národní dům na Vinohradech, dům u Hybernů v centru Prahy, zámek Veleslavín. Také zámek Štiřín, kam se před lety jezdili za hubičku rekreovat poslanci a jejich příbuzní a kamarádi, nebo palác Broadway v centru Prahy. Dalibor Martínek Přečíst článek