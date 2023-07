Palác Broadway se jde v září do dražby, už popáté. Tentokrát s cenovkou 930 milionů

Palác Broadway, v pražské ulici Na Příkopech, jde do nové dražby. Již páté. O lukrativní nemovitost, kterou stát nepotřebuje, zatím nikdo neprojevil vážný zájem.

Novou internetovou aukci Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil na 4. až 6. září s vyvolávací cenou 930 milionů korun. Minulá aukce se uskutečnila letos v březnu. Přihlásil se do ní jediný uchazeč, ale nezvýšil nabídku k vyvolávací ceně 990 milionů korun. Úřad proto na svých webových stránkách vyhlásil další výběrové řízení. Minimální cena za nemovitost se snížila o 60 milionů na 930 milionů korun.

Neúspěšných kol aukcí bylo hned několik

„Areál Paláce Broadway je nejvýznamnějším prodejem v historii našeho úřadu. Věřím, že se nám pro tuto nemovitost v centru Prahy co nejdříve podaří najít definitivního vlastníka, který dokáže této kulturní památce vdechnout nový život,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Funkcionalistická stavba, která leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořena třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům a byla známá spíše pod jménem Sevastopol. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti bývalé prostory kin využívá Divadlo Broadway.

ÚZSVM převzal tento komplex do svého majetku v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich o něj ale neprojevila zájem.

Úřad se lukrativní budovy nemůže zbavit již několik let. „Pokud by v aukci padl alespoň jeden příhoz a skončila úspěšně, úřad by s ohledem na uzavřenou smlouvu, oslovil stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší podané nabídky. Nájemce může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, úřad uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla před jednou z minulých aukcí mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Státu se již podařilo v aukcích prodat řadu nepotřebných nemovitostí po celé republice. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze a prodejem pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu korun.

