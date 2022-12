Na místě bývalé papírny v Plzni vyroste až 1500 bytů

Plzeňská developerská skupina BC Real zahájila stavbu 1500 bytů ve více než desetihektarovém areálu bývalé papírny u řeky Radbuzy. Projekt nazvaný Nová Papírna je největší privátní bytovou výstavbou ve městě po roce 1989. První dva domy s celkem 180 byty už se staví v zadní části areálu u parku, řekl architekt a spolumajitel společnosti BC Real Patrik Novák.

Reklama

Všech sedm etap, které vycházejí podle současných cen na sedm až osm miliard korun, by mělo být hotových do deseti let, ale záleží na tempu poptávky. Projekt by podle Nováka mohl pomoci návratu rezidentů i podnikatelů do centra Plzně. V území má bydlet 3000 až 3500 lidí. Bytové domy doplní obchody, služby, kanceláře, parkovací dům, kavárna, velká restaurace a fitcentrum.

Podívejte se na vizualizace projektu:

U brownfieldu bývalé papírny, který je po areálu Škodovky největší historickou industriální plochou v Plzni, už BC Real postavil před třemi lety polyfunkční dům Papírnická se 120 byty a kancelářemi. „Byty se tam prodaly velmi rychle. Ukázalo to potenciál bydlení u řeky v centru, který ještě nebyl objevený. V Praze to hned od revoluce pochopili - Karlín, Smíchov, Holešovice, tam se hned stavělo. A dnes tam je nejdražší bydlení,” uvedl Novák. Proti cenám bytů v prvních dvou domech Nové Papírny, které se prodávají za 85 tisíc korun za metr čtvereční, je Karlín téměř dvojnásobně drahý, a developer proto cítí také velký zájem Pražanů o tuto plzeňskou lokalitu. „Zbývá jen 30 bytů. Zájem je velký,” uvedl makléř Petr Linhart z plzeňské firmy Broker Consulting, která dlouhodobě prodává projekty BC Realu.

Každý rok přibude víc než stovka bytů

Při stavbě bytového domu Papírnická navázal BC Real kontakt s majitelem skupiny KRPA z Hostinného, která koupila areál bývalé papírny vzniklé v roce 1871 a řadu let ho pronajímá. Zadní část areálu, bývalé hřiště na fotbal až k ulici Cyklistická, koupil BC Real. Obě skupiny se nakonec pro projekt Nová Papírna spojily, místní BC Real je jeho manažerem a garantem.

Reklama

Pozemky zanedbané kladenské Poldovky se promění na moderní průmyslové centrum Reality Brownfield na pozemku bývalé Poldovky se dočká revitalizace. Nový majitel ho promění na průmyslový areál o velikosti téměř 90 tisíc metrů čtverečních. Udržitelné haly v nejvyšším standardu pro investora postaví společnost Panattoni. Investice přinese až 2000 nových pracovních pozic a pomůže s hospodářskou transformací v dané oblasti, uvedli zástupci investora. pej Přečíst článek

Stavět se bude po etapách. První se staví na konci areálu a potrvá dva roky. Ve druhé etapě se investor vrátí k současnému vstupu do papírny, kde postaví dva bytové domy se 134 byty, na něž by měl mít stavební povolení v létě 2023, ve druhé polovině roku pak zahájí stavbu. „Každý rok chceme připravit do realizace 100 až 150 bytů,” řekl Novák. Dvě památkově chráněné výrobní a jedna skladovací hala v areálu zůstanou. „Budou součástí velké revitalizace, kterou ve fázi studie odsouhlasili památkáři. Doplní vybavenost pro široké okolí i pro rezidenty,” řekl Novák. Následně se postaví další tři domy směrem k parku a jako poslední dva objekty k řece.

„Každý blok bude mít unikátní fasádu. Chceme dělat designově lepší architekturu,” řekl Novák. Pro BC Real dlouhodobě pracuje projektová kancelář PRO-STORY architekta Jiřího Zábrana, která sídlí v papírně.

Novák je v papírně osobně zangažován. Jeho praděd tam pracoval jako dělník a v roce 1927 tam utrpěl úraz a zemřel. „Dědečkovi bylo tehdy 15 let, a jako satisfakci mu nabídli místo jeho táty. Musel živit maminku a sestru. Vypracoval se až na šéfa technologie a pracoval v papírně 45 let,” dodal Novák.

Penta si půjčila na dostavbu dvou kancelářských budov skoro dvě miliardy Reality Developerská firma Penta Real Estate získala bankovní úvěr 74 milionů eur, tedy přes 1,8 miliardy korun, od ČSOB a České spořitelny na výstavbu administrativní části projektu Nová Waltrovka v pražských Radlicích. ČTK Přečíst článek