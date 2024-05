Ani se slevou to nikdo nechce. Areál Hanáckých kasáren stát opět neprodal

Státu se ani v šesté elektronické aukci nepodařilo prodat rozlehlý areál Hanáckých kasáren v Olomouci. Dražba začala v úterý a skončila dnes v 10:00, nikdo ale neučinil příhoz, uvedl web Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Minimální kupní cena nemovitosti byla v šesté aukci snížena z 248 milionů korun na 199 milionů korun. Dražba mohla začít díky tomu, že minimálně jeden zájemce složil ve stanoveném termínu kauci 20 milionů korun.

Aby dnes ukončená aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musel by padnout alespoň jeden příhoz nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 199 milionů korun. Minimální cena areálu Hanáckých kasáren postupně klesá. V předposledním kole aukce byla v roce 2022 snížena z 262 milionů na 249 milionů korun a letos v dubnu při zatím posledním pokusu státu tuto nemovitost prodat činila 248 milionů korun.

Špatný technický stav

O nemovitost před časem projevil zájem Olomoucký kraj společně s olomouckou radnicí a Univerzitou Palackého. Odborníci ale upozornili na špatný technický stav Hanáckých kasáren a vysoké náklady na rekonstrukci. Krajské zastupitelstvo proto v lednu zrušilo své předchozí usnesení, které samosprávám a univerzitě otevřelo cestu k bezúplatnému nabytí Hanáckých kasáren.

Olomoucký kraj chtěl budovu Hanáckých kasáren využívat hlavně pro vědu, kulturu a vzdělávání, a to především prostřednictvím Vlastivědného muzea v Olomouci či Archeologického centra Olomouc. V areálu mělo být zřízeno i kreativní centrum, centrum sociálního poradenství, centrum materiální a potravinové pomoci, pobočka Family Pointu a krajské dobrovolnické centrum. Radnice chtěla do budovy Hanáckých kasáren přestěhovat některé své odbory, které nemají vysokou návštěvnost.

Hanácká kasárna využívala armáda 170 let, od roku 2013 jsou prázdná. Budova má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních. Původně se uvažovalo o tom, že se do ní přestěhují stovky pracovníků státních úřadů, které nyní sídlí na vícero místech Olomouce. Další využití pro státní úředníky by ale podle ministerstva obrany bylo nákladnější než prodej a případná stavba nového administrativního sídla.

O budovu Hanáckých kasáren projevil Olomoucký kraj zájem už v roce 2014, chtěl tam depozitáře muzea a knihovny či kanceláře. Hejtmanství od záměru nakonec upustilo. Oprava památkově chráněné budovy bude nákladná. Podle odhadu z roku 2020 by stála zhruba 815 milionů korun, ceny stavebních prací a materiálů od té doby výrazně vzrostly.

