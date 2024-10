Jak budou vypadat města budoucnosti? O tom již zítra budou diskutovat developeři, politici i futurolog

Jaká se tvaruje budoucnost českých měst? Jakým směrem se ubírá a jakým výzvám čelí evropský development? Nejen na tyto otázky budou odpovídat developeři, architekti, politici i další klíčoví hráči v oboru na zítřejší výroční konferenci českého developmentu TOGETHER, WE SHAPE THE FUTURE.

Celodenní konference TOGETHER, WE SHAPE THE FUTURE se uskuteční v nově rekonstruovaném objektu Nová Spirála na pražském Výstavišti v Holešovicích. Zahájí ji ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, který krátce pohovoří o tom, co jsou podle developerů zásadní priority pro budoucnost. Hlavní řečník setkání, německý futurolog Gerd Leonhard představí svou vizi rozvoje středí Evropy z pohledu nejen developmentu, ale také společnosti. President evropských developerů Filiep Loosveldt poskytne vhled na to, jakým směrem se bude ubírat development na celoevropské úrovni a jakým hlavním výzvám bude čelit.

Olga Solovei, prezidentka a spoluzakladatelka @ Charity Fund HOUSING FOR IDP bude stručně informovat o developmentu ve válce se zmítající Ukrajině. A Miroslav Linhart, managing partner společnosti Deloitte vás seznámí s hlavními výstupy exkluzivní studie, ve kterých shrne pět zásadních trendů a faktorů budoucnosti developmentu a rozvoje v ČR.

Těšit se můžete také na panelovou diskusi mezi vyznačnými českými developery. Setkání vrcholí udílením prestižních cen Build Europe. Tyto ceny jsou často označovány jako „Oscary nemovitostního světa“ a již více než 25 let představují největší uznání pro projekty v oblasti realit. Jsou udělovány za výjimečná díla, která se odlišují svou udržitelností, inovací, tržně orientovanými koncepty a vysokou úrovní architektury.

Build Europe je organizací zastupující zájmy více než 30 tisíc developerů a stavitelů domů v Evropě a od svého založení v roce 1958 se aktivně účastní na různých evropských a mezinárodních fórech, zastupuje zájmy developerů a stavitelů domů u evropských institucí, stejně jako u dalších stakeholderů.

Program

11:30 – 13:00

Networkingový oběd

13:00 – 13:10

Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek zahájí konferenci

13:10 – 14:30

Miroslav Linhart, Managing Partner Deloitte, představí hlavními výstupy exkluzivní studie, ve kterých shrne pět zásadních trendů a faktorů budoucnosti developmentu a rozvoje v ČR.

14:30 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

FUTURE TALKS

15:00 – 16:00

Vystoupí Keynote speaker Gerd Leonhard, Vizionář & Futurolog, CEO The Futures Agency

16:00 – 17:00

Debata developerů

Gerd Leonhard, Vizionář & Futurolog, CEO The Futures Agency

Tomáš Pardubický, Generální ředitel společnosti FINEP HOLDING, SE

Viktoria Souček, Managing Director at Bogle Architects

Pavel Sovička, Managing Director at Panattoni CZ&SK

17:00 – 17:40

Slavnostní předání ocenění cen soutěže Build Europe

Andreas Ibel, Prezident Build Europe

Jose Luis Roca, Víceprezident Build Europe

Speciální host: Olga Solovei, Prezidentka a spoluzakladatelka @ Charity Fund HOUSING FOR IDP

17:40 – 22:30

After party & networking

Více informací o programu, řečnících i průběhu naleznete na webu akce TOGETHER, WE SHAPE THE FUTURE.