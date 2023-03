Fond Crowdberry investoval přes miliardu do průmyslového parku v Liberci

Realitní fond CB Property Investors ze skupiny Crowdberry získal většinový podíl v budovaném průmyslovém areálu v Liberci zvaném Industrial Park Liberec. Celková hodnota transakce přesáhla miliardu korun. V areálu najde práci až tisíc lidí. Jeho hlavním uživatelem bude společnost ze skupiny Ultra Clean Holdings (UCT), která je obchodovaná na americké burze Nasdaq.

„Akvizice areálu s hodnotou zhruba 1,5 miliardy korun po dokončení je pro náš fond velký krok kupředu,” uvedl Jan Rovný za CB Property Investors.

Přestavba bývalé drůbežárny na okraji města označované za brownfield na průmyslový areál začala v roce 2021. Vlastníkem léta nevyužívaného areálu v Hellerově ulici v Doubí byla tehdy společnost Proinco, jež patří do investiční skupiny Industrial and Capital holding.

„Původní vlastník v průběhu roku 2022 hledal strategického investora a nové financování. Výborná poloha a podepsané dlouhodobé nájemní smlouvy se stabilními společnostmi jsou jedním z hlavních faktorů, proč se fond CB Property Investors pro tuto akvizici rozhodl. Finance poskytl kromě fondu CB Property Investors i profesionální privátní investor a společně s původním vlastníkem zajistili financování projektu u Unicredit Bank,” uvedl fond.

V areálu najde práci 1000 lidí

V areálu, který nově ponese název CBPI Park Liberec, si bude pronajímat více než polovinu pronajímatelné plochy výrobce plastových modulů pro výrobu čipů, mikročipů a sim karet UCT Fluid Delivery Solutions. Tato firma v Liberci působí už ve dvou lokalitách, v ulici V Horkách v Janově Dole a v Partyzánské u letiště. „Pro společnost UCT bude nový výrobní areál zázemím pro plánovaný růst, základem pro další navýšení počtu zaměstnanců v odvětví, které je a pravděpodobně dále bude jedním z nejdynamičtějších oborů budoucnosti,” uvedl liberecký ředitel UTC Martin Pavlata.

UTC má v plánu přesunout ze svých libereckých provozů do nového areálu výrobu se zhruba 600 zaměstnanci a jejich počet do budoucna navýšit. „Také další nájemci – Cattron či Wassa – přispějí ke vzniku nových pracovních míst. Celkem by v areálu mělo najít práci až 1000 lidí,” uvedl fond.

CB Property Investors uvedl, že plánuje areál vlastnit dlouhodobě. Poslední hala by měla být dokončena v létě tohoto roku. Celkem zde bude k dispozici téměř 30 tisíc metrů čtverečních výrobních prostor a 9000 metrů čtverečních kancelářských prostor ve třech halách.

Fond CB Property Investors se od svého vzniku v roce 2021 zaměřuje na akvizice nemovitostí, které nabízejí prostor pro další investice. Aktuálně obhospodařuje portfolio v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun, po dokončení průmyslového areálu v Liberci to bude okolo 1,8 miliardy.