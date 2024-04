Český fond ZDR koupil tři nákupní parky ve Slovinsku. A chce dál expandovat

Skupina nemovitostních fondů ZDR Investments koupila tři retail parky ve Slovinsku, za celkem 600 milionů korun. Firma, kterou před šesti lety začali budovat Radek Hladký, Roman Latuske a Zdeněk Prázdný, tak vstoupila už do šesté země. Celkem vlastní 66 nemovitostí, většinou právě retail parků. Nejvíce jich má v Česku, ale postupně se společnost rozrůstá na Slovensko, do Rakouska, Německa, Chorvatska, a nově do Slovinska.

Ve Slovinsku pořídila tři retail parky, Slovenj Gradac, Ravne a Prevalje. Přestože má Slovinsko pouze 2,1 milionu obyvatel, z hlediska HDP na obyvatele se drží v první polovině evropské sedmadvacítky. Expanze do této země proto dává ZDR dobrý smysl.

„V letošním roce půjde asi o naši nejdůležitější akvizici,“ uvedl Roman Latuske. Všechny tři retail parky doplnily portfolio fondu kvalifikovaných investorů, které aktuálně činí 41 nemovitostí se souhrnnou hodnotnou téměř 11 miliard korun a obsazeností 99,9 procenta. Na financování akvizice se podílí Raiffeisen Landesbanak Kärten.

Retail parky jsou budoucnost

Kromě fondů pro kvalifikované investory má ZDR ještě fond Public, do kterého mohou investovat lidé nižší částky, a Industrial. Působení v Industrialu firma chce dál rozvíjet, ale hlavním segmentem zůsávají retail parky, což je byznys, do kterého po šesti letech fungování hluboce pronikla a věří mu. „Rozhodli jsme se kancelářskému trhu nevěnovat. Prodali jsme budovu Nordica Office v Ostravě, což se nám povedlo v prosinci loňského roku,“ říká Radek Hladký.

Naopak v oblasti retail parků chystá další expanzi. „Letos přidáme 4 až 6 nemovitostí do portfolia,“ říká Latuske. „Ve Slovinsku máme zarezervovanou čtvrtou nemovitost. Chceme tam mít do roka jednu miliardu investic.“ Celkem už má ZDR zainvestováno 14 miliard korun, v letošním roce by měla úroveň investic přesáhnout patnáct miliard. Financování je napůl bankovní a napůl od konkrétních investorů.

Klíčové pro byznys fondu, aby přinášel svým investorům zhodnocení, je výše nájemného, které se pravidelně zvyšuje podle inflace, ale zejména délka nájemních smluv. Tu se daří firmě držet, v současnosti ji má v průměru na úrovni 6,1 roku. Což znamená, že investoři mají minimálně na šest let zajištěný pravidelný příjem. Fond nájemní smlouvy průběžně obnovuje, aby tento ukazatel držel na vysoké úrovni. To mu umožňuje generovat pro vkladatele výnos, který byl například u fondu pro kvalifikované investory za loňský rok 8,71 procenta.

