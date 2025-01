Zelenskyj: Spoléháme na to, že Trump přinutí Putina souhlasit s trvalým mírem

Bezpečnostní záruky pro Kyjev budou účinné pouze v případě, že je poskytnou Spojené státy. V rozhovoru s americkým podcastem Lexe Fridmana to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který rovněž vyjádřil naději, že se brzy po inauguraci 20. ledna setká s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Zelenskyj v rozhovoru ocenil zvoleného amerického prezidenta, který slíbil rychlé ukončení války. Trump ovšem zatím nevysvětlil, jak toho chce dosáhnout. Ukrajina podle Zelenského spoléhá na to, že příští šéf Bílého domu přinutí Moskvu souhlasit s trvalým mírem.

„Bez Spojených států bezpečnostní záruky nejsou možné. Myslím tím bezpečnostní záruky, které mohou zabránit ruské agresi,“ řekl Zelenskyj. Ukrajinský prezident dále uvedl, že se musí sejít s Trumpem před stanovením postupu, který zastaví Rusko. Do tohoto procesu musí podle Zelenského promluvit i evropské vlády. Pak může Kyjev vést přímé rozhovory s ruskou stranou.

Téměř tři roky od vpádu Ruska na Ukrajinu vyvolalo zvolení Trumpa naději na diplomatické řešení konfliktu, ale v Kyjevě také obavy, že rychlý mír bude za vysokou cenu, podotýká agentura Reuters.

Zelenskyj využil tříhodinového rozhovoru, který byl v neděli večer zveřejněn na portálu YouTube, k zopakování výzvy, aby se Ukrajina stala členem NATO. Zdůraznil také, že příměří bez bezpečnostních záruk pro Kyjev by Rusku jen poskytlo čas ke znovuvyzbrojení pro nový útok. Tyto garance podle něho musí být spolehlivé, a ne jako budapešťské memorandum z roku 1994. To podepsaly Rusko, Británie a Spojené státy s Ukrajinou, která se slíbila vzdát svých jaderných zbraní výměnou za některá bezpečnostní ujištění. Zelenskyj podotkl, že velmoci nesvolaly konzultace, když Rusko v roce 2014 obsadilo ukrajinský Krym a části Donbasu. „Tuto zemi, tyto lidi (Ukrajince), tyto bezpečnostní záruky měli všichni u prdele,“ řekl ukrajinský prezident v podcastu.

Hovor s Lukašenkem

Vrátil se v něm také do prvních dnů celoplošné ruské invaze v únoru 2022. Mluvil tehdy s běloruským autoritářským lídrem Alexandrem Lukašenkem, spojencem Ruska, který se mu prý omluvil. Údajně Zelenského ujistil, že nemá nic společného s tím, že Putin využil běloruské území k útoku na Ukrajinu. Ukrajinský prezident mu ale na to řekl, že je také vrah. „Pochop, nejde bojovat s Rusy,“ hájil se Lukašenko a údajně Zelenskému navrhl, aby Ukrajina zaútočila na běloruskou rafinérii, „která má pro něj takový význam“.

Ruskojazyčný servis BBC k tomu napsal, že rafinérie v běloruském Mazyru, jeden z hlavních výrobců a dodavatelů pohonných hmot pro ruskou armádu, loni v červnu dočasně zastavila výrobu. Podle oficiálního vysvětlení se to stalo kvůli ničivé vichřici, ukrajinská média však psala o tom, že to bylo v důsledku útoků ukrajinských dronů.