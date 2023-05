Zelenskyj dorazil na summit G7, čekají ho klíčová jednání se zástupci Brazílie a Indie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dorazil do japonského města Hirošima, kde se zapojí do summitu skupiny velkých ekonomik G7. Informovala o tom světové média poté, co v dějišti summitu přistálo francouzské letadlo, kterým Zelenskyj cestoval ze Saúdské Arábie. Podle agentury Bloomberg chce víkend využít i k apelu na lídry Indie a Brazílie, tedy zemí, které se snaží k válce Ruska proti Ukrajině stavět neutrálně.

Reklama

"Japonsko. G7. Důležité schůzky s partnery a přáteli Ukrajiny. Bezpečnost a posílení spolupráce pro naše vítězství. Mír bude po dnešku blíž," uvedl Zelenskyj na twitteru krátce po prvních zprávách o jeho příletu.

Ukrajinský prezident návštěvou Japonska pokračuje v sérii zahraničních jednání, která jej v pátek zavedla na summit Ligy arabských států v saúdskoarabské Džiddě. Zelenskyj tam vyzval lídry, aby podpořili jeho mírový plán pro Ukrajinu, který mimo jiné zahrnuje obnovení její územní celistvosti.

Kyjev se po 15 měsících ruské invaze připravuje na protiofenzívu s cílem získat zpět oblasti zabrané ruskými silami a Zelenskyj bude chtít v Japonsku pokračovat ve snaze maximalizovat podporu mezinárodního společenství. Ze strany Západu se přitom klíčového kroku dočkal už v průběhu týdne, když některé evropské země daly najevo ochotu zajistit Ukrajině dodávky stíhaček F-16. Americký prezident Joe Biden pak podle neoficiálních informací v pátek v Hirošimě ujistil, že USA podpoří výcvik ukrajinských pilotů na těchto strojích.

Jaká je inflace ve světě? Padají rekordy staré desítky let Money S vysokou inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě, a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Součástí skupiny G7 jsou vedle Spojených států také Kanada, Japonsko, Německo, Británie, Itálie a Francie. Na víkendový summit byli přizváni i premiéři a prezidenti řady dalších zemí včetně indického premiéra Naréndry Módího a brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy.

Právě možnost jednat s těmito dvěma účastníky je podle některých médií klíčovým bodem programu ukrajinského prezidenta. S Módím, jehož země navyšuje nákupy ruských energií, se podle informací Bloomberg setká ještě dnes. Deník Financial Times zase uvedl, že se Zelenskyj chystá na konfrontaci s uvedenou dvojicí poté, co se rozhodli nepodpořit sankce proti Rusku.