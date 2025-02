Spojené státy uzavřou s Ukrajinou velmi důležitou dohodu, řekl Donald Trump. Po Kyjevu požaduje podíl na ukrajinském nerostném bohatství.

Trump uvedl, že zatím nechce mluvit o tom, kdo by dohlížel na případný mír na Ukrajině. Vyjádření přišla den před schůzkou Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého minulý týden označil za diktátora. Dnes popřel, že by něco takového řekl.

"Prezident Zelenskyj za mnou přijede v pátek ráno. A podepíšeme opravdu velmi důležitou dohodu pro obě strany, protože nás to skutečně dostane do té země," řekl podle zpravodajské společnosti BBC Trump, zřejmě s odkazem na potenciální aktivity amerických podniků na Ukrajině. Trump mluvil s novináři na úvod schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem v Bílém domě. Dodal, že dohodu lze považovat za "pojistku" pro Kyjev.

Tímto slovem začali někteří evropští lídři označovat bezpečnostní záruky, které by od Washingtonu rádi viděli v rámci budoucí mírové dohody, která by zastavila tři roky trvající ruskou agresi vůči Ukrajině. Podle britských i amerických médií je to jedno z hlavních témat, o kterém chtěl dnes Starmer s americkým prezidentem mluvit. Spojené státy v této souvislosti dávají najevo, že členství Ukrajiny v NATO ani vyslání amerických jednotek na Ukrajinu jako součást urovnání války odmítají. Některé evropské země, včetně Británie, vyslání svých vojáků nevylučují, Moskva takovou možnost dopředu odmítá.

Trump řekl, že jednat o mírových silách na Ukrajině považuje za předčasné. "Zatím jsme neuzavřeli dohodu. Proto nechci mluvit o udržování míru, když jsme neuzavřeli dohodu, abychom posunuli věci kupředu," citovala jej agentura AFP.

Zda budou jakékoli bezpečnostní záruky zahrnuty v avizované dohodě se Zelenským, Trump neuvedl, stejně tak nespecifikoval její další aspekty. Americký prezident původně po Ukrajincích požadoval, aby USA odevzdali právo na část ukrajinského nerostného bohatství na oplátku za dřívější válečnou pomoc. Tento návrh Kyjev odmítl a současná podoba zmiňované dohody a souvisejících úvah není příliš jasná.

Zelenskyj míří do Washingtonu týden poté, co jej Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social označil za "diktátora bez voleb". Když se jej na to dnes tázal reportér BBC, šéf Bílého domu odpověděl: "To jsem řekl? Nevěřím, že bych to řekl."