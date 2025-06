Dalibor Martínek: Zmatek v televizních poplatcích. Platit nemusíte, ale když se nepřihlásíte, dostanete pokutu

Firmy a živnostníci mají poslední den, aby se přihlásili k placení televizních a rozhlasových poplatků. Musí to udělat i přesto, že žádné poplatky vlastně platit nemusí. Ale pokud se k platbě nepřihlásí, hrozí jim podle zákona pokuta. Za rádio pět tisíc korun, za televizi deset tisíc.

Takže se teď všichni chtějí přihlásit, nikdo nechce platit pokuty. Portály, přes které to mají udělat, jsou však nyní zahlcené. Nejde se k poplatku přihlásit. Další napnuté struny pro podnikatele. Stát nastavil nové podmínky a opět, opakovaně, nevytvořil příznivé prostředí, aby „povinní“ mohli splnit svou novou povinnost. Působí to jako šikana státu vůči občanům.

Nesmyslná povinnost

Má to několik rozměrů. Stát za prvé zatěžuje své občany další nesmyslnou povinností. Bere jim peníze za produkci médií, o které je důvodně možné pochybovat. Za druhé, nedokáže vytvořit systém, aby bylo novou zákonnou povinnost, nový odvod, možné jednoduše odvést. Nadhodí několik webových odkazů, starej se sám.

Proč se má občan sám starat, jak má odvést někomu peníze? To by přece měly dělat státní organizace, které je požadují. Jsem Česká televize, zákon mi umožňuje od vás žádat peníze, pošlete je prosím na tento účet. Tak by to mělo vypadat.

Nyní to vypadá tak, že živnostník musí klikat stránkami televize, vyplňovat formuláře, které jsou nyní kvůli zahlcenosti systému nedostupné. Místo aby pracoval a vydělával. Pod bičem hrozby pokuty. Musí se dožadovat toho, aby mohl zaplatit. Pokud nepodstoupí tuto státní torturu, hrozí mu pokuta. Všechno špatně.

Stát vymyslel a zlegalizoval pod lobbingem veřejnoprávních médií systém, který je šikanózní a pro mnohé nepochopitelný.

Jsem malá firma, mám málo zaměstnanců, ale k poplatku se musím přihlásit. Platit ho nebudu, ale když se nepřihlásím, hrozí mi pokuta. Ten lobbing není bezdůvodný. Politici ho vyslyšeli, možná vymysleli, protože chtějí chodit do pořadů televize. Chtějí být vidět.

Takže tady živíme rádio, které je technologií minulého století. Sídlo Českého rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze je monstrózní. Palác v hodnotě miliard korun. Proč? Rádio už přece nikdo neposlouchá.

Česká televize si nechá sponzorovat spoustu přenosů, vyhlašování nejlepších sportovců hokeje nebo basketbalu. Přesto chce stále více peněz od poplatníků. Aby mohla platit celebritám, které budou tančit ve Star Dance. Zábavní pořad, který nemá s veřejnoprávností nic společného. A kvůli tomu se nyní živnostníci musejí bát, jestli se dokáží přihlásit do systému, aby mohli zaplatit poplatky.