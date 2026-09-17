Žádný velký řez. Schodek rozpočtu klesne jen o pár miliard
ANO, SPD a Motoristé našli kompromis, který má otevřít cestu ke schválení rozpočtu na příští rok. Schodek 389 miliard korun klesne jen o jednotky miliard, další úspory mají přijít až později. Součástí dohody je i konec debaty o karenční době, vyšší důchody a zachování obranných výdajů.
Lídři ANO, SPD a Motoristů se dohodli na podobě státního rozpočtu pro příští rok. Kompromis má umožnit, aby vláda návrh schválila už v pondělí. Původně plánovaný schodek 389 miliard korun se má snížit o jednotky miliard, další úspory mají přijít prostřednictvím legislativních změn až později.
Podle předsedy Motoristů Petra Macinky by další opatření mohla v průběhu příštího roku přinést úsporu až 20 miliard korun. Do samotného zákona o rozpočtu se ale tyto peníze zatím nepromítnou. Za důležitější považuje závazek koalice, že v roce 2028 sníží schodek nejméně o 60 miliard korun.
Český premiér Andrej Babiš využil návštěvu Bulharska k zásadnímu geopolitickému prohlášení. Evropa by se měla snažit ukončit válku na Ukrajině. Po více než čtyřech letech bojů, statisících mrtvých a miliardách eur vynaložených na obranu je to myšlenka téměř převratná. Zbývá už jen přesvědčit Rusko, aby přestalo válčit.
Michal Nosek: Babiš našel recept na mír. Evropa se musí začít snažit
Názory
Český premiér Andrej Babiš využil návštěvu Bulharska k zásadnímu geopolitickému prohlášení. Evropa by se měla snažit ukončit válku na Ukrajině. Po více než čtyřech letech bojů, statisících mrtvých a miliardách eur vynaložených na obranu je to myšlenka téměř převratná. Zbývá už jen přesvědčit Rusko, aby přestalo válčit.
Karenční doba padla
Motoristé naopak neprosadili návrat karenční doby, tedy prvních tří dnů nemoci bez náhrady výdělku. Macinka připustil, že se debata může vrátit za rok. SPD ale na placení prvních tří dnů nemocenské trvá a Tomio Okamura označil návrh za definitivně smetený ze stolu.
„Dneškem je to definitivně smeteno ze stolu, nadále se budou první tři dny nemoci proplácet, aby občané nemuseli přecházet nemoci,“ uvedl Okamura.
Obrana se škrtat nebude
Neuspěla ani snaha SPD snížit výdaje na obranu. Podle Macinky je potřeba dodržet závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. SPD před jednáním navrhovala škrt 7,5 miliardy korun v nezahájených investicích.
Okamura po jednání uvedl, že koaliční partneři snížení výdajů na zbrojení odmítli. SPD ale podle něj prosadila valorizaci platů vojáků a zvýšení mezd občanských zaměstnanců ministerstva obrany zhruba o 5000 korun měsíčně.
Důchody mají růst víc
SPD je podle Okamury spokojená také s dohodou o růstu důchodů. Navýšení by se podle něj mělo přiblížit částce 500 až 600 korun měsíčně, kterou hnutí požadovalo. Přesnou částku má vláda oznámit po schválení rozpočtu. Zákonná valorizace nyní vychází na 270 korun a vláda ji může ještě zvýšit.
Koalice podle Okamury počítá také se snížením dávek Ukrajincům o čtyři miliardy korun. SPD původně požadovala jejich úplné zrušení, které by podle Okamury znamenalo úsporu zhruba 12 miliard korun.
Lídři hnutí ANO dnešní jednání nekomentovali. Podle Petra Macinky a Tomia Okamury si ministryně financí Alena Schillerová nechala zveřejnění přesných částek až na pondělí.
Návrh rozpočtu zatím počítá se schodkem 389 miliard korun. Šlo by o druhý nejvyšší deficit v historii po covidovém roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Právě výši schodku kritizovali především Motoristé. Schillerová už dříve uvedla, že prostor pro škrty vidí jen v jednotkách miliard korun. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Letos mají výdaje státu převýšit příjmy o 310 miliard korun.