Babiš chce evropský Patriot. Obranu proti raketám by Evropa měla stavět jako Airbus
Evropa by měla spojit síly a vybudovat vlastní společný systém obrany proti balistickým raketám. Premiér Andrej Babiš projekt nazývá Euro Patriot a představuje si ho podobně jako Airbus – namísto roztříštěných národních programů by evropské státy spojily peníze, technologie i výrobní kapacity. Projekt by podle něj mohl posílit evropskou část NATO a otevřít příležitosti také českým zbrojařským firmám.
Evropa potřebuje vlastní odpověď na hrozbu balistických raket. Premiér Andrej Babiš proto prosazuje společný evropský projekt protiraketové obrany, pro který používá označení Euro Patriot. Ve čtvrtek o něm znovu hovořil při zahájení Prague Defence Summit 2026 v Praze. Premiér už v létě svůj návrh přirovnal k Airbusu – projektu, který kdysi spojil roztříštěný evropský letecký průmysl.
Cílem podle Babiše nemá být konkurence Spojeným státům. Naopak má jít o posílení evropského pilíře Severoatlantické aliance a o převzetí větší části odpovědnosti za vlastní obranu Evropou.
Evropa by měla spojit vývoj a výrobu systémů protivzdušné obrany do jednoho společného projektu, navrhl premiér Andrej Babiš na jednání spojenců Ukrajiny v Paříži. Iniciativu nazval Europatriot a přirovnal ji ke vzniku Airbusu. Česko přitom není členem nové koalice devíti států, která chce s Ukrajinou rozvíjet obranu proti balistickým střelám.
Babiš chce evropský štít proti raketám. Česko ale mezi zakladateli koalice není
Politika
Evropa by měla spojit vývoj a výrobu systémů protivzdušné obrany do jednoho společného projektu, navrhl premiér Andrej Babiš na jednání spojenců Ukrajiny v Paříži. Iniciativu nazval Europatriot a přirovnal ji ke vzniku Airbusu. Česko přitom není členem nové koalice devíti států, která chce s Ukrajinou rozvíjet obranu proti balistickým střelám.
Evropa jako Airbus. Tentokrát ale proti raketám
Babiš připomněl vznik Airbusu v 70. letech minulého století. Evropské země podle něj tehdy ukázaly, čeho mohou dosáhnout, když spojí technologické schopnosti, průmysl a dlouhodobé politické závazky. Podobný přístup by nyní chtěl uplatnit u protivzdušné a protiraketové obrany.
„Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Euro Patriot. Evropě v této oblasti chybí koordinace výroby,“ uvedl Babiš už v červenci po jednání takzvané koalice ochotných v Paříži. Podle něj by se na projektu měly dohodnout především velké evropské země, například Francie, Německo nebo Itálie.
Premiér nyní znovu upozornil, že Evropa sice dlouhodobě hovoří o vytvoření účinného protiraketového štítu, konkrétní společný evropský projekt ale podle něj stále chybí.
„Musíme se poučit z války na Ukrajině a hledat řešení zejména v oblasti obrany proti balistickým raketám. Možná jsem naivní, ale chtěl bych se pokusit přesvědčit naše partnery, aby se na takový projekt soustředili,“ řekl dnes Babiš v zahajovacím projevu na Pražském obranném summitu.
Rusku se na Ukrajině nedaří, a tak obrací pozornost proti evropským zemím, které Kyjev podporují. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro CNN uvedl, že Moskva sahá k sabotážím, dezinformacím a útokům na měkké cíle. Putin podle něj navíc válkou dosáhl přesně opačného výsledku, než zamýšlel: sjednotil NATO a EU.
Petr Pavel pro CNN: Putin chtěl rozdělit NATO. Dosáhl přesného opaku
Politika
Rusku se na Ukrajině nedaří, a tak obrací pozornost proti evropským zemím, které Kyjev podporují. Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro CNN uvedl, že Moskva sahá k sabotážím, dezinformacím a útokům na měkké cíle. Putin podle něj navíc válkou dosáhl přesně opačného výsledku, než zamýšlel: sjednotil NATO a EU.
Právě válka na Ukrajině ukázala význam systémů schopných zachytit balistické rakety. Babiš o potřebě společného evropského řešení hovořil už po červencovém summitu NATO v Ankaře a následně návrh předložil evropským partnerům. Česká vláda tehdy popsala Euro Patriot jako projekt, který by měl koordinovat evropské výrobní kapacity místo současného roztříštěného přístupu.
Pro Česko by podle premiéra mohl mít projekt také průmyslový význam. Tuzemské firmy působí v řadě oblastí obranného průmyslu a společný evropský program by jim mohl otevřít cestu k dodávkám komponentů nebo technologií.
Zapadá to do „NATO 3.0“
Babiš svůj návrh spojuje také s debatou o nové podobě Severoatlantické aliance, pro kterou se v posledních měsících používá označení NATO 3.0.
Pod tímto pojmem NATO popisuje model, v němž evropské státy a Kanada přebírají větší odpovědnost za vlastní bezpečnost, zatímco Spojené státy zůstávají pevnou součástí Aliance. Generální tajemník NATO Mark Rutte tuto koncepci shrnuje jako „silnější Evropu v silnějším NATO“.
Samotné označení NATO 3.0 původně použil americký náměstek pro obrannou politiku Elbridge Colby. Rutte jej následně převzal jako pojmenování probíhající změny rozdělení odpovědnosti mezi Spojenými státy a evropskými spojenci.
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Iniciativa bez Česka
Česko zůstalo stranou nové evropské iniciativy zaměřené na obranu proti balistickým raketám. Integrovaná koalice proti balistickým raketám vznikla v červenci 2026 na summitu v Paříži z iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
K zakládajícím členům se připojily Francie, Německo, Spojené království, Itálie, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Španělsko, Švédsko a Ukrajina. Česká republika mezi nimi není, což vyvolalo kritiku opozice.
Do sporu se následně vložil i premiér Andrej Babiš. Ministerstvu obrany vyčetl, že ho o přípravě nové koalice předem neinformovalo. Podle svých slov se o iniciativě dozvěděl až v den, kdy byla oficiálně oznámena.
Česko přitom už v jiné evropské iniciativě zaměřené na protivzdušnou a protiraketovou obranu zapojené je. Jde o European Sky Shield Initiative, tedy Evropskou iniciativu nebeského štítu, kterou v roce 2022 založilo Německo. Jejím cílem je společně posílit evropskou protivzdušnou a protiraketovou obranu. Projekt ale čelil kritice kvůli tomu, že stojí z velké části na mimoevropských systémech.