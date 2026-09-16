Michal Nosek: Babiš našel recept na mír. Evropa se musí začít snažit
Český premiér Andrej Babiš využil návštěvu Bulharska k zásadnímu geopolitickému prohlášení. Evropa by se měla snažit ukončit válku na Ukrajině. Po více než čtyřech letech bojů, statisících mrtvých a miliardách eur vynaložených na obranu je to myšlenka téměř převratná. Zbývá už jen přesvědčit Rusko, aby přestalo válčit.
Andrej Babiš přijel do Sofie a našel řešení války na Ukrajině. Evropa se podle něj musí „konečně snažit“ konflikt ukončit. Evropští lídři totiž údajně nedělají nic, zatímco americký prezident Donald Trump telefonuje s Vladimirem Putinem. Jednou dokonce hodinu a čtvrt.
V mezinárodní diplomacii se tedy dle premiéra otevírá nová disciplína: měření mírového úsilí na provolané minuty. Čím delší hovor s Kremlem, tím blíže je mír. Pokud by rozhovor trval dvě hodiny, ruské tanky by patrně začaly couvat. Po třech hodinách by se obnovily ukrajinské hranice a po čtyřech by Vladimir Putin možná poslal omluvný dopis.
Zatím se tak ovšem nestalo.
Mír chtějí všichni. Podmínky se jaksi rozcházejí
Babiš má nepochybně pravdu v jednom. Válku je třeba ukončit. Přáli by si to Ukrajinci, Evropané, Američané a podle vlastních prohlášení dokonce i Rusové. Potíž spočívá v nepatrném detailu, že každá strana si konec války představuje poněkud jinak.
Donald Trump veřejně vyzval Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruské rafinerie. Tvrdí, že ukrajinské údery přispívají k nedostatku nafty a ženou ceny paliv v USA na rekordní úrovně, uvedl server CNBC.
Trump tlačí na Zelenského: Přestaňte útočit na ruské rafinerie
Politika
Donald Trump veřejně vyzval Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruské rafinerie. Tvrdí, že ukrajinské údery přispívají k nedostatku nafty a ženou ceny paliv v USA na rekordní úrovně, uvedl server CNBC.
Ukrajina chce, aby Rusko přestalo ničit její města a stáhlo své vojáky. Moskva požaduje území, politické ústupky a omezení schopnosti napadené země bránit se v budoucnu. Donald Trump chce dohodu, kterou bude možné označit za dohodu. A evropské státy se snaží zabránit tomu, aby mír znamenal pouze přestávku před další ruskou invazí.
Český premiér do této složité rovnice přidává nový prvek, snahu. Tedy marnou snahu. Co přesně by evropští státníci měli udělat, aby se podle něj snažili dostatečně, už z jeho vyjádření jasné není. Mohli by například častěji telefonovat. Případně telefonovat hlasitěji. V krajním případě lze Putinovi poslat kalendář s vyznačeným termínem, do kterého by měl válku laskavě ukončit.
Když agresor nechce, musí se oběť více snažit
Babišův výrok má jednu půvabnou rovinu. Odpovědnost za pokračování války přesouvá z člověka, který ji rozpoutal, na politiky, kteří ji dosud nedokázali zastavit. Jako kdyby hasiči nesli vinu za požár proto, že se jim stále nepodařilo přesvědčit žháře, aby odložili kanystry.
Evropa přitom od začátku ruské invaze poskytuje Ukrajině vojenskou, finanční i humanitární pomoc, přijala miliony uprchlíků a uvalila na Rusko sankce. O účinnosti, rychlosti či dostatečnosti těchto kroků lze vést legitimní spor. Tvrdit však, že evropští lídři „nedělají nic“, je podobně přesné jako označit státní rozpočet za vyrovnaný jen proto, že obě strany účetní tabulky mají stejnou barvu.
Také Trumpovy telefonáty zatím nepřinesly výsledek, podle něhož by bylo možné poznat, že si Putin skutečně přeje válku ukončit. Rusko své přání po míru nadále vyjadřuje především raketami, drony a požadavky na další ukrajinské ústupky. To je jistě nezvyklý komunikační styl, ale po čtyřech letech už by neměl nikoho překvapovat.
Moskva odmítá, že by případná mírová jednání znamenala zastavení bojů na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zároveň usiluje o schůzku se svým americkým protějškem Markem Rubiem v New Yorku.
Lavrov: Rusko nepřestane bojovat ani během případných mírových jednání
Politika
Moskva odmítá, že by případná mírová jednání znamenala zastavení bojů na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zároveň usiluje o schůzku se svým americkým protějškem Markem Rubiem v New Yorku.
Premiérův mírový plán čeká na dopracování
Válka je drahá. Energetická nejistota a ohrožení námořních tras poškozují evropskou ekonomiku. Babišova připomínka ekonomických následků konfliktů na Ukrajině i Blízkém východě proto není bez významu. Státník by však měl vedle správné diagnózy nabídnout také něco, co alespoň vzdáleně připomíná léčbu. A ne jen doporučit snahu.
Má Evropa omezit podporu Ukrajině? Má přistoupit na ruské územní požadavky? Má nabídnout bezpečnostní záruky, vyslat vojáky, zpřísnit sankce, nebo je naopak zrušit? A co má udělat, pokud Putin využije jednání jen k získání času?
Na tyto nepříjemné otázky premiérova sofijská mírová doktrína neodpovídá. Její podstata je zatím prostší: válka by měla skončit, Evropa by se měla snažit a politici by měli telefonovat.
Je uklidňující vědět, že Česká republika má v čele vlády muže, který dokáže nejsložitější bezpečnostní krizi Evropy zredukovat na nedostatek aktivity. Teď už jen zbývá, aby Andrej Babiš začal makat, jak roky slibuje, zavolal do Moskvy, vysvětlil Vladimiru Putinovi, že válka je drahá, a zeptal se ho, zda by s ní nemohl přestat. Pro jistotu by si měl vyhradit alespoň hodinu a šestnáct minut.
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