Vyjednávači se na příměří v Gaze zatím nedohodli. Budou se ladit detaily

Dvoudenní vyjednávání o příměří v Pásmu Gazy konečnou dohody nepřineslo. Vyjednavači budou v příštích dnech pokračovat v práci na detailech návrhu, uvedly Katar, Spojené státy a Egypt ve společném prohlášení.

Podle agentury Reuters také poznamenaly, že se vysocí představitelé dotčených stran znovu sejdou do konce příštího týdne v naději, že dosáhnou dohody. Válka v Gaze mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás trvá už přes deset měsíců.

Prohlášení trojice zemí, které se snaží zprostředkovat dohodu o příměří a propuštění rukojmí odvlečených z Izraele, také konstatuje, že USA dnes předložily návrh, který odstraňuje zbývající neshody a je v souladu se zásadami, které ve svém plánu z konce května stanovil americký prezident Joe Biden.

Jak konkrétně nejnovější návrh vypadá, ale zatím není jasné. Izraelská delegace dnes Katar po dvoudenním jednání opustí. Hamás se tentokrát vyjednávání neúčastnil, ale byl o něm informován.

Bidenův návrh předpokládá tři etapy. Po zastavení bojů a propuštění části rukojmích držených Hamásem za palestinské vězně se má izraelská armáda stáhnout z obydlených oblastí Gazy a umožnit palestinským civilistům návrat domů. Tato fáze by měla trvat šest týdnů. Zbývající rukojmí mají být propuštěni ve druhé fázi, kdy také mají být trvale ukončeny boje a izraelská armáda se má zcela stáhnout z Pásma Gazy. Poslední fáze počítá s obnovou zničeného palestinského území.

Válka v Gaze začala loni 7. října po teroristickém útoku Hamásu a dalších palestinských ozbrojenců na Izrael. Zemřelo při něm na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 bylo uneseno do Gazy. V úzkém pobřežním pásu, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, od té doby podle údajů Hamásu zahynulo přes 40 tisíc lidí, také převážně civilistů. Velká většina obyvatel musela opustit své domovy a přežívá ve velmi těžkých podmínkách.

