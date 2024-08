Izraelci využívají Palestince jako živé štíty, tvrdí zpráva. Znepokojivé, zní z USA

Americká vláda vyjádřila znepokojení nad zprávou, že izraelská armáda v Pásmu Gazy posílá palestinské civilisty na inspekce objektů, kde mohou být nastražené výbušniny. S informací přišel v úterý deník Haarec, podle kterého tuto praktiku Izraelci využívají napříč Gazou, a to s vědomím důstojníků. Washington vyzval židovský stát k objasnění situace.

Reklama

„Náhodní Palestinci byli použiti jednotkami izraelské armády v Pásmu Gazy k jedinému účelu: Aby sloužili jako lidské štíty pro vojáky během operací,“ napsal Haarec, který své tvrzení opírá o výpovědi vojáků zapojených do operací a dalších zdrojů. Podle listu byla vojákům tato praxe odůvodněna tak, že jejich životy jsou důležitější než životy Palestinců.

Deník popisuje, že na nebezpečné prohlídky domů či tunelů v Gaze jsou posíláni lidé, kteří nejsou podezřelí z teroristické činnosti. Vojáci je předtím obléknou do izraelské uniformy a spoutají jim ruce, uvádí. Z nashromážděných výpovědí podle listu vyplývá, že se tak v posledních měsících děje po celém pásmu a „ví o tom i generální štáb“.

„Tyto zprávy jsou neuvěřitelně znepokojivé,“ uvedl na dnešním brífinku mluvčí amerického ministerstva zahraničí Vedant Patel, když se jej na zjištění tázala reportérka. „Vyzýváme Izrael, aby okamžitě a transparentně tato obvinění vyšetřil,“ dodal.

Šándor: Je to ruský bordel. Za zlomenou pýchu Ukrajinci tvrdě zaplatí Leaders Rusové Ukrajince ze svého území jistě brzo vytlačí, tvrdí Andor Šándor, brigádní generál a bývalý vysoký pracovník bezpečnostních složek. „Rusové nasadí vše, co je možné, aby Ukrajince ze svého území dostali,“ říká Šándor. Dříve či později se jim to podaří. Nyní seskupují armádu, která podle Šándora klidně rozstřílí každou obsazenou ruskou vesnici. Zlomená pýcha je prý silnější než obava z materiálních nebo lidských škod. Vojensky řečeno. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Jiná reportérka pak poznamenala, že USA již v souvislosti s tažením v Gaze mnohokrát žádaly Izraelce o vysvětlení jistých incidentů, a zeptala se, zda někdy Washington dostal požadované odpovědi. Patel žádné příklady neuvedl a odpověděl, že mezi USA a Izraelem panuje „blízký vztah ve sdílení informací“.

S tvrzením o izraelských lidských štítech přišla už před dvěma měsíci televize Al-Džazíra, která publikovala záběry, na nichž Izraelci navlékají zadržené Palestince do uniforem a ochranných vest a posílají je se svázanýma rukama do tunelů a poškozených domů.

„Když jsem viděl tu reportáž Al-Džazíry, řekl jsem si: 'No jo, je to pravda,'“ řekl Haarecu nejmenovaný voják, který se takovéto praxe účastnil. „Jeden voják řekl, že když vojáci vyjádřili výhrady, bylo jim řečeno, že 'celková myšlenka je taková, že když by byly v domě nastražené výbušniny, nebo kdyby to byla léčka, nebo by v oblasti byli teroristé', budou zabiti Palestinci,“ pokračuje deník.

V obsáhlém článku tlumočí také výpověď vojáka o zásahu v jisté budově, u kterého byl také zadržený Palestinec oblečený v bílém oděvu. Izraelci podle něj muže poslali do budovy jako jakéhosi prostředníka ve snaze zjistit, kde jsou ozbrojenci ukrytí uvnitř. „Pokus ale selhal a ozbrojenci muže zastřelili,“ píše Haarec.

Poláci posilují armádu. Objednali si 96 bitevních vrtulníků Apache AH-64E Zprávy z firem Polsko dnes s americkou firmou Boeing podepsalo konečnou smlouvu o nákupu 96 bitevních vrtulníků Apache AH-64E za deset miliard dolarů (skoro 230 miliard korun), oznámil ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. ČTK Přečíst článek

Interní předpisy to zakazují

Tiskové oddělení izraelské armády uvedlo, že interní předpisy takovéto zacházení s Palestinci zakazují. „Pokyny a rozkazy IDF (anglická zkratka armády; pozn. red.) byly jednotkám jasně předány. Po obdržení žádosti byla nařčení přeposlána na přezkoumání relevantním orgánům,“ pokračuje prohlášení.

Izraelská armáda od počátku více než deset měsíců trvající války v Pásmu Gazy obviňuje palestinské teroristické hnutí Hamás, že místní civilisty využívá jako lidské štíty. Opakovaně tímto tvrzením reaguje na zprávy o civilních obětech svých úderů na uprchlické tábory či rezidenční oblasti.

„Víme s neuvěřitelnou jistotou, že Hamás má jasnou historii využívání civilní infrastruktury a chráněných zařízení coby míst pro operace, základen a využívání civilistů jako lidských štítů,“ řekl mluvčí americké diplomacie Patel.

Válku v Pásmu Gazy vyvolal bezprecedentní teroristický útok hnutí Hamás a jeho spojenců na Izrael, při němž 7. října zahynulo na 1200 lidí, převážně civilistů. Dalších zhruba 250 osob teroristé odvlekli na území Pásma Gazy. Izraelská vojenská ofenziva si od té doby vyžádala v Pásmu Gazy životy téměř 40 tisíc Palestinců. Údaj nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky Hamásu a jeho spojenců.