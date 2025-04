Von der Leyenová: EU je připravena bránit se Trumpovým clům

Evropa obchodní konfrontaci se Spojenými státy nezačala, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropská unie je podle ní nadále otevřena jednání, má ale zároveň sílu se americkým clům bránit. Šéfka EK to prohlásila během plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

„Evropa tuhle konfrontaci nezačala. Nechceme odvetná opatření, ale pokud to bude nutné, máme plán na odvetu,“ uvedla von der Leyenová. Dodala, že unie preferuje jednání, protože „konfrontace není v ničím zájmu“. „Nejsme jen největším trhem na světě, ale jsme také spolehliví a předvídatelní. A to je to, co naši partneři hledají,“ řekla také von der Leyenová v projevu před europoslanci.

Šéfka EK také uvedla, že součástí strategie EU je také diverzifikace obchodních vztahů. „Otevřeme dveře rychle se rozvíjejícím ekonomikám po celém světě, Evropa už má obchodní dohody se 76 zeměmi,“ řekla von der Leyenová. Připomněla, že unie nedávno uzavřela obchodní dohody s Mexikem, Švýcarskem či skupinou Mercosur, v níž jsou sdruženy Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay, a zahájila obchodní a investiční partnerství s Jihoafrickou republikou.

„Naším cílem je uzavřít do konce roku obchodní dohodu s Indií. Intenzivně jednáme s Indonésií a Thajskem,“ uvedla také šéfka EK s tím, že se chystá i summit EU se Střední Asii.

Americký prezident Donald Trump se ve středu chystá oznámit reciproční cla. Podrobností je ale zatím málo. Trump ale v neděli uvedl, že tento týden zasáhnou cla v podstatě všechny země. Již dříve oznámil zavedení cel na ocel, hliník a automobily.

