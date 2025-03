Rozmyslete si uvalení cel na nejbližší přátele USA, apeluje Tusk na Trumpa

Polský premiér Donald Tusk vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj záměr zavést pětadvacetiprocentní cla na dovoz aut z Evropské unie. Uvedla to polská tisková agentura PAP.

„V našem společném evropsko-americkém zájmu jsou silné Spojené státy, silná Evropská unie a silná Severoatlantická aliance - a ne slabší. Prosím pane prezidente, abyste na to myslel, než rozhodnete na uvalení cel na nejbližší přátele. Spolupráce je vždy lepší než konfrontace,“ apeloval Tusk na sociální síti X.

Tusk se dnes zúčastnil slavnostního podepsání mezivládní smlouvy se Spojenými státy o logistické podpoře pro polské baterie protivzdušných systémů Patriot. Dohoda má podle vicepremiéra a ministra obrany Wladyslawa Kasiniaka-Kamysze hodnotu dvou miliard dolarů (asi 46 miliard korun).

„Pro nás Poláky není naše přátelství, naše spojenectví a vzájemná věrnost abstrakcí. Vynakládáme téměř pět procent našeho hrubého domácího produktu (na obranu), ve spolupráci s USA budujeme moderní a největší armádu v Evropě, abychom bránili naše hranice a také naše společné hodnoty a zájmy,“ prohlásil Tusk.

Válka Ruska proti Ukrajině podle Tuska přiměla všechny uvědomit si, jak reálné jsou rizika nové globální konfrontace. „Není prostor pro konfrontaci mezi spojenci v rámci NATO,“ řekl po podpisu dohody podle PAP. „Všichni chceme mír, všichni chceme porazit zlo, které se rojí u našich hranic, a všichni chceme co nejstabilnější a nejúplnější spolupráci v NATO. Silná Evropa, silné NATO a svrchovaná Ukrajina jsou prvky bezpečné budoucnosti našich národů,“ řekl a znovu apeloval na členské státy aliance, aby se nenechaly rozhádat. „Věřím, že díky aliancím nebudeme muset vést válku,“ dodal Tusk podle serveru Onet a poděkoval polským a americkým vojákům, kteří střeží bezpečnost východního křídla NATO.

Polsko v rámci budování „nejvyššího patra“ své protivzdušné obrany zakoupilo dvě baterie systému Patriot, z nichž každá disponuje osmi odpalovacími zařízeními raket o doletu delším než 100 kilometrů, podporované moderními radary a systémem řízení protivzdušné obrany. Následovat má pořízení dalších šesti baterií, napsal server Onet. Polská protivzdušná obrana počítá ještě s dalšími dvěma „patry“, systémem o dosahu do 25 kilometrů, vytvářeným na základě britských technologií, a zbraněmi schopnými sestřelovat nepřátelské cíle na vzdálenost několika kilometrů.

Trump oznámil, že od 2. dubna hodlá zvýšit dovozní cla na auta z 2,5 na 25 procent. K největším vývozcům aut do USA patří Německo, Slovensko, Itálie a Švédsko. Loni Německo podle statistik vyvezlo do světa 3,4 milionu nových aut za 135 miliard eur, z nichž skoro 450 tisíc vyvezlo do USA. Evropské země Trumpa jednomyslně kritizovaly, připomněla PAP.

