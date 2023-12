Volební průzkum: Stále vede ANO a posiluje. Hnutí SPD už předstihlo Piráty

Volby do Sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Proti zářijovému průzkumu si o jeden procentní bod polepšilo. Druhá ODS by získala 13,5 procenta a třetí by skončilo SPD s 10,5 procenta, ODS si polepšila o půl procentního bodu a SPD o procentní bod. Hnutí SPD oproti září předstihlo Piráty, kteří 2,5 procentního bodu ztratili, v říjnu by získali devět procent hlasů. Do Sněmovny by se dostaly ještě STAN a TOP 09 se šesti procenty, vyplývá z říjnového volebního modelu, který zveřejnila agentura Median.

Reklama

„Zatímco v září ztrácely především strany bývalé koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), v říjnu si pohoršily strany bývalé koalice PirSTAN (Piráti, STAN). Strany sněmovní opozice (ANO, SPD) nadále posilují,“ uvedl Median.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny zůstali v říjnu sociální demokraté (SOCDEM, dříve ČSSD) i lidovci, obě uskupení by získala 3,5 procenta hlasů. Agentura ale upozorňuje, že u stran, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice, tedy u STAN, TOP 09, SOCDEM a KDU-ČSL, je její překonání nejisté. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Hlasovat by šla více než polovina obyvatel

Ochota zúčastnit se sněmovních voleb se oproti září nezměnila. Voleb by se v říjnu určitě zúčastnilo 55,5 procenta respondentů, dalších 10,5 procenta dotázaných účast zvažuje. Naopak k volbám by určitě nešlo 28,5 procenta lidí, 5,5 procenta uvedlo, že by spíše nešlo. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta.

Špatné zprávy pro Ukrajinu. Spojeným státům dochází peníze na její podporu Money Pro americkou vládu by mohlo být po Novém roce velmi složité pokračovat v podpoře Ukrajiny, neuvolní-li Kongres na tento účel dodatečné finance, uvedl mluvčí Bílého domu John Kirby, který vyzval zákonodárce k urychlenému rozhodnutí. Žádost o další miliardy dolarů blokuje Republikánská strana, která chce vyčlenění peněz spojit se zpřísněním imigračních zákonů. ČTK Přečíst článek

Jistí svou účastí i volenou stranou bylo v říjnu 54 dotázaných, 30 procent si je jisto svou účastí, ale zatím nejsou pevně rozhodnuti o tom, kterou stranu by volili. Účastí ani volenou stranou si není jistých 13 procent respondentů. „S ohledem na nezakotvenost poloviny voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Median.

Autory výzkumu zajímal i voličský potenciál a volební jádro jednotlivých politických subjektů. Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří ho plánují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 40 procent hlasů. Volební jádro hnutí ANO, tedy těch, kteří si jsou jistí účastí i výběrem dané strany, je na úrovni 26 procent. Volební jádro ODS bylo v říjnu na úrovni 8,5 procenta a potenciál na 21 procentech. Třetí nejvyšší potenciál, 17,5 procenta, mají Piráti, jádrových voličů zaznamenali 5,5 procenta.U SPD je volební jádro 6,5 procenta a potenciál 13,5 procenta.

Průzkum se uskutečnil od 3. října do 31. října a zúčastnilo se ho 1016 lidí starších 18 let.