Předvolební kampaní ANO se bude zabývat dohledový úřad

Brněnský Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se bude zabývat aktuální kampaní hnutí ANO.

Hnutí na digitálních plochách a billboardech po ČR píše, že vláda zdražila léky, energie či jízdné a Petr Fiala (ODS) je „nejhorší premiér na světě“. Podnět úřadu podal publicista Zdeněk Šarapatka. Podle webu iDnes.cz jej úřad projedná zřejmě příští týden. První místopředseda ANO Karel Havlíček už dříve řekl, že se jedná o kampaň „čistě faktickou“ a o vysvědčení vlády.

„Podnět bude zařazen na jednání kolegia, patrně příští úterý. Zatím se k věci nebudeme vyjadřovat, díky za pochopení,“ řekl Jan Outlý, člen úřadu pověřený mimo jiné vedením a kontrolou dohledové a kontrolní činnosti v agendách voleb do Poslanecké sněmovny.

Citujeme fakta, tvrdí ANO

ANO podle Havlíčka vycházelo z mezinárodního hodnocení lídrů, které pravidelně dělá společnost Morning Consult. Šarapatka v podnětu uvádí, že průzkum nezahrnoval lídry všech 193 států světa, ale jen 22 a a nevyhodnocoval nejhoršího premiéra, nýbrž nejméně populárního lídra z oněch 22 politiků.

„Odcitovali jsme fakta, která poskytuje zahraniční instituce, kterou zmiňují běžně naše média. To, že je tam Petr Fiala poslední, není naše vina, jeho obhájci nechť hledají viníka uvnitř svého dvorku. Chápu, že podporovatelé pětikoalice nemají radost z umístění svého lídra, ale pracujeme s fakty,“ řekl Havlíček.

Billboardy, na kterých je buď sám Fiala, nebo společně s předsedou koaličního hnutí STAN a ministrem vnitra Vítem Rakušanem, se zaměřují kromě kritiky zdražování jednotlivých oblastí také na zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let, zvýšení daní nebo na podle ANO „největší zdražování za 25 let“.

Agentura Morning Consult naposled na konci ledna zveřejnila průzkum, v němž sleduje, jak obyvatelé dané země hodnotí více než dvacítku světových lídrů. Zatímco v čele je indický premiér Nárendra Módí, na chvostu je podle průzkumu Fiala. Podle žebříčku, na který se ANO odkazuje, vyjadřuje českému premiérovi podporu 16 procent lidí, 77 procent nikoli, sedm procent se nevyjádřilo nebo neví.

V předvolebních průzkumech aktuálně jasně vede ANO se zisky přes 30 procent před koalicí Spolu a hnutím STAN.

