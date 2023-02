Do důchodu až 68 letech? Vláda stále hledá kompromis

Zvýšení věku pro odchod do důchodu koaliční TOP 09 podporuje, vláda ale musí předložit celkovou reformu penzí. V Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News to uvedla předsedkyně TOP 09 a sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Naopak opoziční hnutí SPD podle šéfa jeho poslaneckého klubu Radima Fialy se stanovením věku až na 68 let místo nynějších 65 let nesouhlasí. Podle Pekarové Adamové je ale věk 68 let jen jednou z variant.

Jen jeden z pilířů důchodové reformy

„Pokud bychom zvyšovali věk odchodu do důchodu, tak se to bude týkat třeba generace mojí a mladší, to znamená čtyřicátníci a mladší,“ zdůraznila Pekarová Adamová. „Můžu uklidnit všechny ty, kteří jsou starší než 40 nebo 45 let, že jich se to týkat už nebude,“ poznamenala.

Věk odchodu do důchodu je podle předsedkyně TOP 09 jen jedním z parametrů důchodové reformy, která je podle ní nezbytná kvůli tomu, aby penzijní systém nezkrachoval. Na konečné podobě změn v důchodech se koalice podle ní zatím nedohodla. „Zvyšování věku odchodu do důchodu bez toho, abych uváděla konkrétní věk, ten, který jste zmiňovala, je jednou z variant jenom, tak to naši podporu má,“ odpověděla Pekarová Adamová na moderátorčin dotaz. „Jsme připraveni přistoupit k ne k úplně populárním krokům,“ dodala.

V 68 letech není možné pracovat u pásu v automobilce

Fiala argumentoval, že v 68 letech není možné pracovat například u pásu v automobilce nebo v obuvnické firmě. Poznamenal, že ohledně důchodové reformy zatím neslyšel o ničem jiném než o zvýšení věku odchodu do důchodu. „S tím SPD zásadně nesouhlasí,“ zdůraznil. Problém je podle něho demografický. „Máme jednoho pracujícího člověka na tři seniory. Musíme zvýšit demografickou křivku tak, aby byli tři pracující na tři seniory,“ uvedl. Mluvil v souvislosti s tím o potřebě posílit prorodinnou politiku. Máme jednoho pracujícího člověka na tři seniory.

„Musíme zvýšit demografickou křivku tak, aby byli tři pracující na tři seniory," uvedl. Mluvil v souvislosti s tím o potřebě posílit prorodinnou politiku. Obdobně se vyjádřil v debatě na CNN Prima News poslanec opozičního hnutí ANO Aleš Juchelka. Upozornil na to, že průměrný věk dožití seniorů ve zdraví neroste.

Opatrně se k tématu zvýšení věku odchodu do penze vyjádřili z vládního tábora poslankyně ODS Eva Decroix a poslanec STAN Jan Lacina. Decroix se obává toho, jakým způsobem bude koalice schopná takový případný krok veřejnosti vysvětlit. Podle Laciny je realitou, že se délka dožití zvyšuje. „Bude se muset hledat nějaký kompromis,” míní.

Starobní důchod se dostal na 19 438 korun

Průměrný starobní důchod v Česku se v lednu po valorizaci a přidání výchovného dostal podle údajů České správy sociálního zabezpečení na 19 438 korun. Proti prosinci vzrostl o 1377 korun. Díky bonusu 500 korun za vychované dítě si víc polepšily ženy. Rozdíl mezi průměrnou ženskou a mužskou penzí se snížil, klesl proti prosinci z téměř 20 procent zhruba na 13 procent. Starobní penzi od správy dostává více než 952 tisíc mužů a více než 1,4 milionu žen. Své důchodové systémy mají i armáda či policie.