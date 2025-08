STEM: Hnutí ANO i koalice Spolu oslabily, posiluje třetí SPD

Do Sněmovny by se dostali i Starostové, Piráti a hnutí Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí stále zůstávají Motoristé.

Hnutí ANO ve volebním modelu STEM od minulého týdne oslabilo o více než jeden procentní bod na 31,5 procenta. Stále však přesvědčivě vede. Mírně si pohoršila i druhá koalice Spolu, kterou by volilo 20,8 procenta lidí. Opoziční hnutí SPD si na třetím místě polepšilo. Za ním je hnutí STAN, které naopak již třetím týdnem oslabuje. Do Sněmovny by se dostali i Piráti a hnutí Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí stále zůstávají Motoristé. Výsledky pravidelného průzkumu dnes zveřejnila CNN Prima News.

Hnutí SPD, které spolupracuje se třemi menšími stranami – s PRO, Svobodnými a Trikolorou –, vzrostlo o 1,3 procentního bodu na 13,8 procenta. „Opozičnímu hnutí prospěl společný postup se třemi menšími stranami. Tato skutečnost mu zajistila posílení role hlavního reprezentanta protestních hlasů,“ uvedli statistici.

Starostové od minulého týdne oslabili o téměř dva procentní body na 10,3 procenta. „Může jít o dočasný výkyv. Musíme počkat na další týdny,“ řekl televizi analytik STEM Martin Kratochvíl. Piráti naopak posílili o 0,7 procentního bodu na 8,3 procenta, což je pro ně jeden z nejlepších letošních výsledků. Stačilo!, za které kandidují představitelé komunistů i sociální demokracie, vzrostlo o 0,3 bodu na 7,5 procenta. "Pro příznivce obou subjektů je ještě velmi brzo, aby zaujali pevný postoj k novému spojenectví," podotkl STEM.

Mimo Sněmovnu jsou podle modelu stále Motoristé sobě, aktuálně by je volilo 4,2 procenta lidí. Hnutí Přísaha si za týden sice polepšilo téměř o jeden procentní bod, se ziskem 2,8 procenta je ale stále výrazně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory Parlamentu.

V přepočtu na mandáty by ANO ve dvousetčlenné Sněmovně získalo 73 křesel. Spolu by mělo 46 mandátů, SPD 28, STAN 21 a Piráti a Stačilo! shodně 16.

Průzkum se uskutečnil ve třech vlnách od 10. do 29. července. Zúčastnilo se ho 1558 lidí. Předpokládaná volební účast činí 64 procent. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta.

Dalibor Martínek: Dva měsíce do voleb. Babiš vede o vagón. Ale vůbec nemá vše ve svých rukách Názory Za dva měsíce budou v Česku volby, které otočí kormidlem této země. Jasným favoritem voleb je Andrej Babiš. Otázkou ovšem je, s kým seskládá vládu. Jak jsou nyní karty rozdány? Dalibor Martínek Přečíst článek