Veterán Gerasimov má změnit Putinovu válku na Ukrajině

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu jmenoval velitelem ruských jednotek nasazených na Ukrajině náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. Nově utvořený post v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu dosud zastával Sergej Surovikin, který se nyní stal Gerasimovým zástupcem, napsal ruskojazyčný server BBC. ¨

„Náčelník generálního štábu, armádní generál Valerij Gerasimov, byl jmenován velitel Sjednocené skupiny vojsk,” uvedlo ruské ministerstvo obrany. Gerasimov podle něj povede vojska v oblasti „speciální vojenské operace”, jak Moskva oficiálně nazývá svou invazi na Ukrajinu.

Cílem změn je podle ministerstva zvýšit efektivitu řízení vojenských operací na Ukrajině, na kterou Rusko zaútočilo loni v únoru. „Zvýšení úrovně vedení speciální operace souvisí s rozšířením škály úkolů vedených v průběhu její realizace a potřebou zavést užší spolupráci mezi různými složkami ozbrojených sil,” píše se v prohlášení.

Kromě Surovikina, který působí i jako velitel ruských vzdušných a kosmických sil, se Gerasimovými zástupci stali velitel pozemních vojsk Oleg Saljukov a zástupce náčelníka generálního štábu Alexej Kim.

Šojgu jmenoval Surovikina, tehdejšího velitele Jižního vojenského okruhu, na pozici velitele ruských jednotek na Ukrajině teprve loni v říjnu. Ruská armáda v té době čelila na Ukrajině řadě dílčích porážek a související kritice svých operací, která zaznívala i od podporovatelů Kremlu.

Veterán z Čečenska

Ruské síly nyní tvrdě bojují s ukrajinskými jednotkami u východoukrajinského Bachmutu a přilehlého Soledaru. Podle ukrajinských představitelů jde o jedny z nejtvrdších bojů od začátku války.

Sedmašedesátiletý generál Gerasimov je náčelníkem generálního štábu od listopadu 2012, kdy se funkce ministra obrany ujal Šojgu. Předtím byl Gerasimov dva roky zástupcem náčelníka generálního štábu. Rodák z tatarské Kazaně a absolvent několika vojenských akademií slouží v armádě od roku 1976. Během své kariéry působil v Polsku, velel praporu na Dálném východě, sloužil v Pobaltí a za druhé rusko-čečenské války byl například velitelem 58. armády Severokavkazského vojenského okruhu.

Společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ministrem obrany Šojguem podle západních vojenských expertů tvoří Gerasimov trojici, která rozhodovala o ruské invazi na Ukrajinu. Loni se v tisku objevily zprávy, že byl zraněn při návštěvě frontové linie v Donbasu. Moskva tuto informaci nepotvrdila.