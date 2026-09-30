„Vaše vize Česka je zadlužená země.“ Opozice ve Sněmovně griluje Babiše
Opozice ve Sněmovně vystupňovala útok na vládu Andreje Babiše při jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu. STAN, Piráti, TOP 09 i lidovci kritizovali rostoucí zadlužení, neplnění předvolebních slibů, přístup k bezpečnosti i údajný střet zájmů premiéra. Hlasování by kvůli dlouhé debatě mohlo přijít až ve čtvrtek.
Jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě Andreje Babiše se proměnilo v sérii ostrých opozičních útoků na premiéra i celý kabinet. Šéf STAN Vít Rakušan prohlásil, že současná vláda Česko k prosperitě nedovede, Piráti kritizovali plánované zadlužování a TOP 09 kabinet obvinila z nedemokratických záměrů. Opozice vládě vyčítá také neplnění jejích vlastních slibů.
„Vaše vize Česka je zadlužená země, a to bez jakéhokoli pohledu do budoucnosti,“ vzkázal Babišovi Rakušan. Podle něj o podobnou budoucnost nestojí ani voliči ANO. Premiéra zároveň obvinil ze zanedbávání bezpečnosti státu a kritizoval také postup vlády ve zdravotnictví. „Budeme dělat všechno pro to, abychom vám ztěžovali vaši práci na destrukci veškerých kvalit, které naše země získala,“ řekl.
Tak tohle se nepovedlo. Opozice svolala mimořádné zasedání Sněmovny pod záminkou odvolání vlády. Dobře věděla, že se jí vládu odvolat nepodaří, ale chtěla aspoň ukázat voličům, že je dobrým hlídacím psem. Jednání se ovšem zvrtlo, vládní koalice ho využila pro svou předvolební propagaci.
Dalibor Martínek: Opozice si naběhla. Z odvolávání vlády se stal Babišův předvolební mítink
Názory
Tak tohle se nepovedlo. Opozice svolala mimořádné zasedání Sněmovny pod záminkou odvolání vlády. Dobře věděla, že se jí vládu odvolat nepodaří, ale chtěla aspoň ukázat voličům, že je dobrým hlídacím psem. Jednání se ovšem zvrtlo, vládní koalice ho využila pro svou předvolební propagaci.
Piráti útočí na dluh i Babišův střet zájmů
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl podle něj nesplněné sliby vlády, mimo jiné levnější hypotéky a dostupnější bydlení. Nejostřeji se ale vymezil proti plánovanému rozpočtovému schodku 386 miliard korun na příští rok.
„Není žádný důvod k tak masivnímu zadlužování, které chystáte,“ uvedl Hřib. Znovu otevřel také otázku údajného střetu zájmů premiéra, který podle něj Babiš nevyřešil. „Agrofert stále směle sosá dotace,“ řekl. Voliče pak vyzval, aby svůj názor na kabinet vyjádřili v nadcházejících obecních a senátních volbách.
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Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
TOP 09 varuje před dluhem i tlakem na instituce
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval před ohrožením médií veřejné služby a rostoucím státním dluhem. „Ekonomika má růst a vy tady připravujete schodek, který je blízký pandemickým rokům,“ prohlásil.
Podle Havla vládě demokratická pravidla překážejí v jejích „nedemokratických záměrech“ a kabinet zároveň podle něj rezignuje na přípravu státu na budoucí krize.
Nové tváře, výrazné barvy a starý slib. Tentokrát už Praha opravdu pojede. Kampaň před komunálními volbami nabízí tempo, pracovitost i starostovské řemeslo. Za podobnými hesly se ale skrývají různé strategie i jeden zásadní rozpor. Změnu slibují také strany, které metropoli samy řídí. Expert na komunikaci Jan Vrobel z agentury Konektor rozebírá, komu funguje značka, komu chybí sdělení a kdo si vystačí s provokací.
Praha má zase makat. Změnu slibují i ti, kteří ji roky řídí
Politika
Nové tváře, výrazné barvy a starý slib. Tentokrát už Praha opravdu pojede. Kampaň před komunálními volbami nabízí tempo, pracovitost i starostovské řemeslo. Za podobnými hesly se ale skrývají různé strategie i jeden zásadní rozpor. Změnu slibují také strany, které metropoli samy řídí. Expert na komunikaci Jan Vrobel z agentury Konektor rozebírá, komu funguje značka, komu chybí sdělení a kdo si vystačí s provokací.
Kritiku přidal také předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marian Jurečka. Připustil, že část veřejnosti mohla být zklamaná z předchozí vlády, současný kabinet ale podle něj porušuje vlastní sliby o konsolidaci veřejných financí, menším státu nebo zvýšení slev na jízdném pro studenty a seniory.
„Pokud se okolnosti změnily, pak to jenom naprosto normálně přiznejte, řekněte to. A nelžete těm lidem,“ vyzval vládu Jurečka.
Sněmovní jednání se přitom protahuje. Od úterního začátku schůze se u řečniště střídají především politici s přednostním právem a běžná diskuse, do níž je přihlášeno kolem šedesáti poslanců, ještě ani nezačala. Hlasování o nedůvěře vládě by tak mohlo přijít až ve čtvrtek.