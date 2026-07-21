Loajalita místo odbornosti. Opozice kritizuje Lašáka v čele Letiště Praha
Nástup Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha se mění v politický střet. Opozice tvrdí, že vláda Andreje Babiše znovu dala přednost loajalitě před odborností, a chápe stávkovou pohotovost odborů. Kritici připomínají Lašákovo působení v Českých aeroliniích a varují, že letiště je klíčová infrastruktura, se kterou si stát nemůže dovolit experimentovat.
Nástup Radomíra Lašáka do čela Letiště Praha vyvolal ostrou kritiku opozice. Podle opozičních politiků jde o další personální rozhodnutí vlády Andreje Babiše, ve kterém dostala přednost loajalita před kompetencí a odborností.
Opozice zároveň chápe stávkovou pohotovost, kterou kvůli výběru Lašáka vyhlásilo pět odborových organizací působících na pražském letišti a v ČSA Handling. Odboráři svůj krok zdůvodnili obavami o budoucí směřování a rozvoj letiště i o stabilitu zaměstnanosti. Provoz letiště stávková pohotovost neovlivnila.
Ministerstvo financí po jejím vyhlášení potvrdilo, že Lašák se stane předsedou představenstva Letiště Praha už od začátku srpna. Původně měl Jiřího Pose vystřídat až o měsíc později. Ministerstvo tvrdí, že urychlením personální změny chce situaci na letišti zklidnit. Odbory ale chtějí počkat, jaké kroky nové vedení udělá po 1. srpnu.
Vláda se rozhodla, že navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře. To je legitimní nápad. Vláda však také požaduje, aby soud z projednávání této věci vyloučil ústavního soudce Pavla Šámala. To je přes čáru. Spletli si soudruzi ve vládě dobu?
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Vláda se rozhodla, že navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře. To je legitimní nápad. Vláda však také požaduje, aby soud z projednávání této věci vyloučil ústavního soudce Pavla Šámala. To je přes čáru. Spletli si soudruzi ve vládě dobu?
Bartoš chápe rozhořčení odborářů
„Opět bohužel platí, že pro vládu Andreje Babiše je důležitější obsazovat posty lidmi, kteří mu budou zavázáni a nakloněni víc, než aby byli kompetentní a schopní danou pozici vykonávat,“ uvedl poslanec Pirátů Ivan Bartoš. Rozhořčení odborářů podle svých slov chápe. Zároveň ale považuje za zásadní, aby se případná stávka nedotkla rodin, které celý rok spoří na dovolenou.
Ostře se vyjádřil také předseda ODS Martin Kupka. Poukázal na okolnosti výběrového řízení i informace, podle nichž měl být Lašák jmenován na základě přímé intervence premiéra.
„Vláda se rozhodla udělat kozla zahradníkem. V případě pana Lašáka víme, jak dopadlo jeho fungování v Českých aeroliniích, kdy je fakticky přivedl cugrunt definitivně. Jestli takhle má skončit i Letiště Praha, to bych byl opravdu nerad. Proto budu vyzývat a vyzývám premiéra, aby to rozhodnutí přehodnotil,“ uvedl Kupka.
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Letiště je podle něj jednou ze stěžejních součástí kritické infrastruktury v Česku. Debata o strategickém partnerství nebo vstupu soukromého kapitálu je podle Kupky možná, ale vždy jen při plné kontrole státu.
Podobně mluví lidovecký poslanec Jan Bartošek. Podle něj vláda opakovaně upřednostňuje loajalitu před kompetencí a při personálních rozhodnutích nedává dostatečný prostor lidem, kteří mají k dané oblasti odborně nejblíže.
„Takový způsob rozhodování v konečném důsledku poškozuje nejen zaměstnance, ale i fungování důležitých institucí a důvěru veřejnosti,“ uvedl Bartošek. Dosazení Lašáka podle něj působí jako rozhodnutí prosazené silou, nikoliv jako výsledek otevřené debaty a hledání nejlepšího řešení.
Andrej Babiš má talent ukázat veřejnosti právě to, co mělo zůstat skryté. Tentokrát odhalil komunikační tahák ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Premiérovi radí, aby hlavu státu vykresloval jako loutku svého okolí, konflikt přitom nevyostřoval a Pavla pokud možno ignoroval. Babiš se doporučením řídí po svém. O prezidentovi mluví, kudy chodí.
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Andrej Babiš má talent ukázat veřejnosti právě to, co mělo zůstat skryté. Tentokrát odhalil komunikační tahák ke sporu s prezidentem Petrem Pavlem. Premiérovi radí, aby hlavu státu vykresloval jako loutku svého okolí, konflikt přitom nevyostřoval a Pavla pokud možno ignoroval. Babiš se doporučením řídí po svém. O prezidentovi mluví, kudy chodí.
Senátor Starostů a nezávislých Ondřej Lochman označil Lašákovu volbu za úlet. Připomněl jeho působení v Českých aeroliniích, kde podle Lochmana patřil k „hlavním hrobařům ČSA“. Za Lašákova vedení se podle něj firma dostala do nejvyšší ztráty, ze které se už nezotavila a nakonec skončila.
Lochman reakci odborářů chápe. Obavy z manažera, který podle něj může ohrozit investice i provoz letiště, považuje za namístě. Předčasné jmenování Lašáka podle něj navíc povede jen k dalšímu prohlubování nedůvěry mezi zaměstnanci a vedením firmy.