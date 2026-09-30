Skládací iPhone má být hit. Letos se mohou prodat miliony kusů
První skládací iPhone ještě není v obchodech, analytici už mu ale předpovídají milionové prodeje. Apple by podle Counterpoint Research mohl do konce roku prodat přibližně šest milionů iPhonů Duo. Novinka s cenou těsně pod dvěma tisíci dolarů má přitom povzbudit celý segment skládacích telefonů, který by podle odhadu IDC bez příchodu Applu letos klesal. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Apple vstupuje do kategorie, ve které už působí Samsung či Huawei. A přestože má jeho první skládací telefon dorazit do obchodů až v říjnu, Counterpoint Research mu předpovídá výrazný nástup. Odhad přibližně šesti milionů prodaných kusů do konce roku má ovšem důležitou podmínku. Firma musí zvládnout rozběhnout výrobu.
Právě schopnost navýšit produkci bude podle analytika Counterpointu Ivana Lama rozhodovat o tom, jakého výsledku iPhone Duo dosáhne, píše Bloomberg. Šest milionů kusů by odpovídalo spíše měřítkům dosud poměrně úzkého trhu skládacích zařízení než obvyklým objemům prodeje telefonů Applu.
Z telefonu malý tablet. Prodej začne v říjnu
iPhone Duo začíná na americkém trhu na 1999 dolarech a stojí na vrcholu nabídky Applu. Podle výrobce odstartují předobjednávky 16. října a samotný prodej 23. října.
Apple právě vstoupil do světa skládacích telefonů s iPhonem Duo, Samsung si ale svůj náskok nechce nechat vzít. Jihokorejská firma hlásí, že k její nové řadě Galaxy Z Fold8 přechází výrazně více uživatelů iOS než u předchozí generace. A zatímco Samsung letos podle Counterpoint Research ovládne zhruba třetinu trhu se skládačkami, Apple si má hned při debutu ukrojit čtvrtinu.
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Zprávy z firem
Apple právě vstoupil do světa skládacích telefonů s iPhonem Duo, Samsung si ale svůj náskok nechce nechat vzít. Jihokorejská firma hlásí, že k její nové řadě Galaxy Z Fold8 přechází výrazně více uživatelů iOS než u předchozí generace. A zatímco Samsung letos podle Counterpoint Research ovládne zhruba třetinu trhu se skládačkami, Apple si má hned při debutu ukrojit čtvrtinu.
Novinka se otevírá jako kniha. Ve složeném stavu uživatel pracuje s vnějším displejem o úhlopříčce 5,4 palce, po rozevření získá 7,6palcovou obrazovku. Telefon se tak velikostí pracovní plochy přibližuje malému tabletu. Apple u něj zdůrazňuje především prostor pro práci s více aplikacemi, sledování obsahu a hraní her. Uvnitř je čip A20 Pro.
Naděje pro celý segment
Výrobci skládacích telefonů potřebují nový impulz. Podle odhadu IDC, na který odkazuje Bloomberg, mají letošní celosvětové prodeje těchto zařízení vzrůst o 13 procent na 22,9 milionu kusů. Bez iPhonu Duo by však segment zaznamenal pokles.
Apple právě představil iPhone Duo, vůbec první skládací iPhone. V otevřeném stavu jde o dosud nejtenčí telefon od Applu s vnitřním 7,6palcovým displejem, který nabízí velkou plochu pro sledování obsahu, hraní her a multitasking. V Česku začíná cena na 55 tisících. Předobjednávky startují 16. října, první zákazníci si telefon budou moci vyzvednout 23. října. Kromě toho Apple uvedl také nové telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, nové hodinky či další řadu sluchátek AirPods.
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Zprávy z firem
Apple právě představil iPhone Duo, vůbec první skládací iPhone. V otevřeném stavu jde o dosud nejtenčí telefon od Applu s vnitřním 7,6palcovým displejem, který nabízí velkou plochu pro sledování obsahu, hraní her a multitasking. V Česku začíná cena na 55 tisících. Předobjednávky startují 16. října, první zákazníci si telefon budou moci vyzvednout 23. října. Kromě toho Apple uvedl také nové telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, nové hodinky či další řadu sluchátek AirPods.
Samostatná prognóza Counterpointu ukazuje, jak výrazně by Apple mohl změnit rozložení sil. Výzkumná společnost mu pro letošek předpovídá přibližně čtvrtinový podíl na globálních dodávkách skládacích smartphonů. To by znamenalo druhé místo za Samsungem, pro který očekává 38 procent, a před Huawei s 22 procenty. Jde o odhad celoročních dodávek, nikoli o již dosažené podíly.
Pro Apple tak může být Duo relativně malou částí jeho telefonního byznysu, zatímco pro samotnou kategorii skládacích přístrojů by šlo o zásadní změnu.
Dražší iPhony v Číně zabrali
Před říjnovým startem novinky má Apple podle Bloombergu povzbudivé výsledky z Číny. Úvodní prodeje řady iPhone 18 Pro tam podle Counterpointu překonaly srovnatelný nástup předchozí generace o 12 procent.
Tentokrát navíc nové modely Pro dorazily bez souběžného uvedení nové generace základního iPhonu. Zákazníci, kteří chtěli nejnovější telefon, tak měli větší důvod sáhnout po dražších variantách.
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Silný začátek pomohl Applu ve sledovaném období získat 33procentní podíl na čínském trhu smartphonů, uvádí Bloomberg. V prostředí, kde o zákazníky soupeří s domácími značkami Huawei, Oppo, Vivo a Xiaomi, jde o výrazný výsledek.
Konkurenci slábne cenová výhoda
Applu podle Bloombergu pomáhá také zdražování konkurenčních telefonů. Rostoucí náklady na komponenty nutí výrobce zvyšovat ceny a kompenzovat slabší prodeje vyššími tržbami za jednotlivá zařízení. Cenový odstup od iPhonů se tím zmenšuje.
„Zvýšení cen o více než 200 dolarů u mnoha čínských vlajkových modelů mohlo zvýšit cenovou kotvu a posílit relativní hodnotovou nabídku iPhonu,“ řekl Bloombergu Lam.
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