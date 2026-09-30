Češi bohatnou, ale neutrácejí. Ekonomiku brzdí vysoké úspory
Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla o něco pomaleji, než se dosud zdálo, zásadní problém to ale nepředstavuje. Domácnostem rostou reálné příjmy i spotřeba, stále však odkládají mimořádně velkou část peněz stranou. Pokud by začaly více utrácet, mohly by právě ony dodat ekonomice další výrazný impuls.
Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla o něco pomaleji, než se dosud předpokládalo. ČSÚ dnes zpřesnil meziroční růst HDP z 1,9 na 1,8 procenta a mezičtvrtletní z 0,4 na 0,3 procenta. Výsledek je zároveň o desetinu procentního bodu slabší, než čekal analytický konsensus zachycený agenturou Bloomberg, kde všech dvanáct odhadů počítalo s meziročním růstem 1,9 procenta.
Nejde ale o výsledek, který by signalizoval zásadnější ochabnutí české ekonomiky. Podstatnější než samotná revize o desetinu je struktura hospodaření domácností a firem. Ta ukazuje, že české domácnosti už mají díky růstu reálných příjmů stále větší prostor spotřebovávat, i když opatrnost z předchozích inflačních let je ještě zdaleka neopustila.
Reálné příjmy domácností na obyvatele ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 3,1 procenta, zatímco jejich reálná spotřeba o 2,5 procenta. Proti prvnímu čtvrtletí reálné příjmy stouply o 0,7 procenta a spotřeba o 0,6 procenta. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl 55 048 korun a reálně byl meziročně vyšší o 4,2 procenta. Kupní síla českých domácností se tedy dále obnovuje.
Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
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Příznivější výhled od S&P sice přinesl vládě Andreje Babiše důvod k radosti, jiné ratingové agentury ale upozorňují na uvolňování fiskální politiky a rychlejší růst českého dluhu. Ani relativně dobrá výchozí pozice veřejných financí není důvodem k bezstarostnosti, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Míra úspor domácností se zvýšila
Jenže Češi stále neutrácejí veškerý přírůstek příjmů. Míra úspor domácností se ve druhém čtvrtletí zvýšila na 19,9 procenta, tedy o 0,4 procentního bodu proti předchozím třem měsícům a o 0,1 bodu meziročně. To je důležitá informace pro další vývoj ekonomiky. Spotřeba domácností sice roste, ale mohla by růst ještě rychleji, kdyby lidé rozpouštěli větší část svých úspor. Vysoká míra spoření tak představuje zároveň brzdu současného růstu i potenciální zásobu kupní síly pro růst budoucí.
Současně však domácnosti nejsou pouze „spořivé“. Jejich investiční míra se zvýšila na 10,9 procenta, mezičtvrtletně o 0,4 a meziročně dokonce o 0,8 procentního bodu. Část vyšších disponibilních příjmů tedy domácnosti nepřelévají do běžné spotřeby, ale do investic, typicky například do bydlení. To je z hlediska dlouhodobějšího růstu zdravější než situace, kdy by celé zlepšení příjmů skončilo pouze v okamžité spotřebě.
U podniků je obrázek smíšenější. Investiční míra nefinančních firem činila 28,3 procenta. Proti prvnímu čtvrtletí sice nepatrně, o 0,1 procentního bodu, klesla, meziročně však byla o 1,3 bodu vyšší. Firmy tedy v meziročním pohledu investiční aktivitu zřetelně zvýšily. Zároveň se jim ale stlačuje ziskovost. Míra zisku nefinančních podniků klesla na 42,4 procenta, meziročně o 1,8 procentního bodu, zatímco jejich celkové mzdové náklady vzrostly o 6,7 procenta.
Příznivější výhled ratingové agentury S&P Global Ratings není jen oceněním dlouhodobé kondice české ekonomiky, ale také důvěrou v současný kabinet, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj agentura počítá s pokračováním obezřetné hospodářské politiky Babišovy vlády, i když do svého scénáře zahrnuje vyšší výdaje, rozpočtové deficity i investiční projekty včetně Dukovan.
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Příznivější výhled ratingové agentury S&P Global Ratings není jen oceněním dlouhodobé kondice české ekonomiky, ale také důvěrou v současný kabinet, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj agentura počítá s pokračováním obezřetné hospodářské politiky Babišovy vlády, i když do svého scénáře zahrnuje vyšší výdaje, rozpočtové deficity i investiční projekty včetně Dukovan.
To může být jedno z rizik dalšího vývoje. Pokud budou náklady firem dál růst rychleji než jejich schopnost vytvářet zisk, může se dnešní relativně solidní investiční aktivita později dostat pod tlak. Prozatím však data ukazují, že investice domácností i podniků jsou v meziročním srovnání poměrně robustní.
Celkově tak česká ekonomika pokračuje v růstu, byť o chlup slabším, než se ještě před měsícem zdálo. Zásadní je, že se zlepšuje finanční situace domácností, rostou jejich reálné příjmy i spotřeba a současně investují více než před rokem. Stále mimořádně vysoká míra úspor ovšem říká, že spotřebitelé zůstávají obezřetní. Pokud jejich důvěra dále poroste a část vysokých úspor se začne výrazněji přelévat do spotřeby, může právě spotřebitel dodat českému hospodářství další impuls. Naopak u firem bude třeba sledovat, zda pokles ziskovosti nezačne postupně brzdit jejich dosud poměrně silné investice.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.