V prezidentských volbách na Slovensku zatím těsně vede Korčok

Podle průběžných výsledků prezidentských voleb na Slovensku vede bývalý ministr zahraničí Ivan Korčok nad předsedou parlamentu a šéfem vládní strany Hlas-sociální demokracie Peterem Pellegrinim. Po sečtení hlasů z více než 90 procent okrsků má Korčok 40,34 procenta a Pellegrini 38,42 procenta hlasů. Za dva týdny se utkají v rozhodující druhém kole.

Na Korčokovu těsnou výhru v dnešním prvním kole volby ukazují také volební modely několika slovenských médií.

Třetí je podle nyní dostupných výsledků Štefan Harabin, který v minulosti působil jako ministr spravedlnosti nebo jako šéf slovenského nejvyššího soudu. Podpořilo ho asi 12 procent lidí.

K volbám podle průběžných výsledků přišlo necelých 51 procent voličů, tedy o několik procentních bodů více než před pěti lety.

Současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se o znovuzvolení neucházela. Její pětiletý mandát skončí v polovině června.

