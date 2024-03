Korčok: Slovensko se dostává do nepříjemné situace, které nechci jen přihlížet

Podle kandidáta na slovenského prezidenta Ivana Korčoka se Slovensko dostává do složité a nepříjemné situace, které tento exministr zahraničí nechce nečinně přihlížet. To nejdůležitější je, zda celá moc bude v jedněch rukách, prohlásil Korčovk na dnešním mítinku v Bratislavě.

Podle sondáží má být hlavním soupeřem favorita přímé volby, šéfa vládní strany Hlas-sociální demokracie Petera Pellegriniho. Ten se v předvolební kampani vyhýbá přímé konfrontaci s Korčokem, nepořádá vlastní mítinky a účastní se hlavně akcí a zahraničních cest, které vyplývají z jeho funkce šéfa parlamentu. První kolo slovenských prezidentských voleb bude 23. března.

Korčok dlouhodobě kritizuje nynější vládní koalici za její některá rozhodnutí. Postavil se například proti změnám v trestním právu, které Pellegrini jako poslanec při hlasování podpořil a které kritizovaly také instituce Evropské unie. Rozhodnutí české vlády přerušit mezivládní konzultace se slovenským kabinetem zase Korčok označil za důsledek zahraniční politiky Bratislavy, když premiér Robert Fico například zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a tvrdil, že strategie západních zemí na Ukrajině selhala.

„Nesmíme pálit mosty k nejbližším. Jako prezident bych mosty k České republice obnovoval,“ prohlásil na mítinku Korčok. Dodal, že politici současné slovenské vládní koalice, která nastoupila do úřadu po předčasných volbách z konce loňského září, jsou opojeni mocí.

Ukrajině, která se už více než dva roky brání ruské vojenské invazi, vyslovil Korčok podporu. „Oni bojují i za nás. Za to jim patří obrovský dík. Všichni chceme mír, ale mír musí mít určitou podobu, nesmí to být kapitulace,“ dodal Korčok.

Devětapadesátiletý Korčok vede kontaktní kampaň, během které jezdil po Slovensku a setkával se s občany. Na dnešní akci ve slovenské metropoli, kterou ukončil sérii 50 předvolebních mítinků, lidé nezaplnili celý sál v multifunkční hale, kde organizátoři připravili pro návštěvníky stovky míst k sezení. Souběžně s akcí Korčoka byla v centru Bratislavy demonstrace svolaná občanskými aktivisty na podporu Ukrajiny a proti zahraniční politice slovenské vlády.

Korčok se opírá o podporu například opozičních stran Progresivní Slovensko a Svoboda a Solidarita. Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) zase podporuje v prezidentských volbách Pellegriniho, který v minulosti působil ve Směru-SD 20 let.

Podle sondáží žádný z 11 prezidentských kandidátů nezíská dostatečný počet hlasů na zvolení už v prvním kole. Do rozhodujícího druhého kola hlasování 6. dubna by měli postoupit Pellegrini a Korčok, průzkumy na vítězství favorizují Pellegriniho. Například dřívější průzkum agentury AKO kromě jiného ukázal, že téměř dvě třetiny sympatizantů třetího nejpopulárnějšího prezidentského kandidáta Štefana Harabina by ve druhém kole podpořily Pellegriniho. Harabin, který je bývalým ministrem spravedlnosti a někdejším šéfem slovenského nejvyššího soudu, například tvrdil, že Rusko není ve válce na Ukrajině agresorem. Invazí do sousední země Moskva podle něj neporušila mezinárodní právo a sama na takový krok měla právo. V případě zvolení hlavou státu by Harabin chtěl na první zahraniční cestu jet právě do Ruska.