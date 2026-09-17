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newstream.cz Politika USA přitvrzují proti Rusku. Kongres schválil sankce, cla mohou dosáhnout 100 procent

USA přitvrzují proti Rusku. Kongres schválil sankce, cla mohou dosáhnout 100 procent

Vladimir Putin
ČTK
ČTK, fry
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Americká Sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý sankční balík proti Rusku. Prezident Donald Trump by podle něj mohl uvalit až stoprocentní cla na největší odběratele ruské ropy a plynu, včetně Číny a Indie. Zákon už prošel i Senátem a čeká na Trumpův podpis.

Americká Sněmovna reprezentantů ve středu schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají zvýšit tlak na Rusko a přispět k ukončení války na Ukrajině. Pro návrh hlasovalo 262 poslanců, 159 bylo proti. Zákon už v srpnu prošel Senátem a k jeho vstupu v platnost nyní chybí podpis prezidenta Donalda Trumpa.

Balík dává prezidentovi možnost uvalit cla až ve výši 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu. Opatření by se mohlo týkat i Číny a Indie.

Součástí zákona jsou také sankce proti vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům takzvané stínové flotily, kterou Moskva využívá k obcházení západních sankcí.

Český premiér Andrej Babiš využil návštěvu Bulharska k zásadnímu geopolitickému prohlášení. Evropa by se měla snažit ukončit válku na Ukrajině.

Michal Nosek: Babiš našel recept na mír. Evropa se musí začít snažit

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Český premiér Andrej Babiš využil návštěvu Bulharska k zásadnímu geopolitickému prohlášení. Evropa by se měla snažit ukončit válku na Ukrajině. Po více než čtyřech letech bojů, statisících mrtvých a miliardách eur vynaložených na obranu je to myšlenka téměř převratná. Zbývá už jen přesvědčit Rusko, aby přestalo válčit.

Michal Nosek

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Zákon nese jméno Lindseyho Grahama

Sankční balík je pojmenován po letos zesnulém senátorovi Lindseym Grahamovi, který na jeho přípravě pracoval déle než rok. Graham patřil ve Washingtonu k nejvýraznějším zastáncům podpory Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.

Podle agentury AP jde o nejambicióznější snahu o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu v lednu 2025.

Další krok je nyní na prezidentovi. Bez jeho podpisu zákon v platnost nevstoupí.

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