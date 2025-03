USA opouští skupinu, která vyšetřuje osoby odpovědné za invazi na Ukrajinu

Americké ministerstvo spravedlnosti v tichosti informovalo evropské činitele, že Spojené státy opouštějí skupinu vytvořenou pro to, aby vyšetřovala lidi odpovědné za invazi na Ukrajinu, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, uvedl americký list The New York Times. Zpráva podle něj naznačuje, že Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa se nebudou snažit pohnat Putina k odpovědnosti za zločiny spáchané na Ukrajině.

The New York Times připomínají, že Mezinárodní centrum pro stíhání zločinu agrese proti Ukrajině (ICPA), ke kterému se Spojené státy připojily v roce 2023, vzniklo s cílem pohnat klíčové představitele Ruska, Běloruska, Íránu a Severní Koreje k odpovědnosti za zločin agrese. Podle mezinárodního práva jde o narušení suverenity jiné země, které se nestalo v rámci sebeobrany.

Podle The New York Times americká strana o svém rozhodnutí informuje Agenturu EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust), pod kterou skupina funguje. Spojené státy byly jedinou zemí mimo Evropu, která se skupinou spolupracovala. V Haagu je zastupoval vysoce postavený činitel ministerstva spravedlnosti, který spolupracoval s vyšetřovateli z Ukrajiny, baltských států a Rumunska.

The New York Times píší, že ministerstvo spravedlnosti se k informacím o odchodu Spojených států ze ICPA zatím nevyjádřilo.

Americký resort spravedlnosti podle The New York Times rovněž omezuje činnost svého týmu pro válečné zločiny, který v roce 2022 vytvořil jeho tehdejší šéf Merrick Garland a v němž se sešli zkušení prokurátoři. Během administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena znamenali důležitou pomoc pro přetížené ukrajinské prokurátory a zástupce justice. Poskytovali jim logistickou pomoc, výcvik i přímou podporu při podávání žalob u ukrajinských soudů na Rusy podezřelé ze spáchání válečných zločinů.

Trump od svého návratu do Bílého domu zaujal vůči Rusku vstřícný postoj. Před časem emotivní roztržkou skončila jeho schůzka s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě. Ještě dříve Trump obvinil ukrajinské vedení, že sehrálo roli při vyprovokování invaze ze strany Ruska. V posledních dnech ale napětí ve vztazích mezi Kyjevem a Washingtonem poněkud polevilo.

