První na světě. Bezpilotní letoun Primoco získal vojenskou i civilní certifikaci, může létat nad městy

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV získal jako první na světě vojenskou certifikaci dle standardu NATO. Pro svůj stroj One 150 má nově i civilní oprávnění k provozu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Akcie Primoco jsou obchodované na hlavním trhu pražské burzy a po oznámení certifikace posílily o necelých pět procent.

Testování trvalo pět let a obsahovalo stovky pozemních zkoušek i ověřovacích letů. „Certifikace znamená, že máme první plně schválený letoun pro země NATO a tak může být nasazen bez dalšího prověřování a schvalování. Do současné doby bezpilotní prostředky neměly globální certifikaci a byly do provozu uznávány na základě výjimek a osvědčení. Je to podobné jako když automobilka předvádí nový model a musí ho homologovat, aby mohl jít do prodeje,“ popisuje proces zakladatel firmy Ladislav Semetkovský.

V praxi to znamená, že zatímco dosud musely stroje Primoco UAV podstupovat složitý a zdlouhavý certifikační proces při každém prodeji do zahraničí, nyní je mohou státy NATO zařazovat do výzbroje napřímo. Certifikační proces zaměstnal téměř 40 techniků, konstruktérů, inženýrů a pilotů-operátorů. Součástí certifikace podle Semetkovského bylo na 200 testovacích ověření, více než 170 zkušebních letů a kolem 50 pozemních zkoušek bezpilotního letadla.

Obsáhlá dokumentace

„Samotný fakt, že dokumentace zahrnuje na 28 tisíc stránek, 500 hodin videozáznamů a celkem 123 GB dat, dokazuje, jak náročné je takový certifikát získat a jaký náskok nám před konkurencí dává,“ dodává Semetkovský.

Primoco aktuálně posílilo i v civilní oblasti. Nově disponuje oprávněním k provozu bezpilotního letadla Light UAS Operator Certificate. Toto oprávnění udělované Úřadem pro civilní letectví umožňuje provoz nad zalidněnou oblastí s hustotou až pět tisíc osob na km čtvereční. Pro příklad, průměrná hustota osídlení Prahy je 2 800 osob na km čtvereční. Stroj Primoco One 150 je, ve své kategorii do 150 kilogramů, prvním držitelem příslušného oprávnění na světě.

Jako příklad toho, co všechno stroje One 150 nejen nad městskou zástavbou dokážou, uvádí Semetkovský schopnost pokrývat ze vzduchu mobilním signálem rozsáhlé oblasti, jež třeba v důsledku blackoutu, povodní či požárů čelí výpadkům standardní mobilní sítě. Tuto technologii Primoco vyvinulo ve spolupráci s Deutsche Telekom.

Podnik od roku 2015 vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů. Před pěti lety Semetkovský koupil bývalé vojenské letiště v Písku.

„Letiště Písek Krašovice předsatavuje asfaltovou dráhu o délce šest set metrů a šířce patnáct metrů. Využíváme jej k zalétávání nových strojů, výcviku profesionálních pilotů a testování nových technologií. Plánujeme celé letiště revitalizovat. Chceme zde postavit zde výcvikové středisko a nové hangáry,“ popisuje Semetkovský s tím, že

V sousední průmyslové zóně Písek chce do tří let postavit nový výrobní závod s roční výrobní kapacitou 250 letounů. Do projektu již podnik investoval přes 125 milionů korun z vlastních zdrojů a nyní usiluje o stavební povolení. Dokončení projektu celkem za tři čtvrtě miliardy korun je plánováno na rok 2027.

