Přežil. Ukrajinci se pokusili zabít Putina s pomocí dronu, Rusové atentát tají

Ukrajinci se pokusili zabít ruského prezidenta Vladimira Putina s pomocí bezpilotního letadla naloženého výbušninou. Informoval o tom na svých stránkách německý bulvární deník Bild. Podle něj se atentát nezdařil, ruské úřady akci přesto drží v tajnosti.

Reklama

Ukrajinský dron UJ-22 podle zjištění deníku odstartoval v neděli večer s cílem zasáhnout ruského prezidenta při návštěvě průmyslové zóny Rudňovo v Moskevské oblasti, která je od Ukrajiny vzdálená zhruba 500 kilometrů.

Dron typu kamikadze se zřítil

„Minulý týden naši zpravodajci obdrželi informace o Putinově cestě do průmyslového parku v Rudňovu. V souladu s tím vzlétl náš dron kamikadze, proletěl všemi prostředky protivzdušné obrany Ruské federace a zřítil se nedaleko průmyslového parku," citoval Bild analytika Jurije Romanenka, který má blízko k ukrajinským tajným službám.

Průmyslová výroba v Rusku roste. Hojí se na „hotových kovových výrobcích” Money Průmyslová výroba v Rusku v březnu vykázala první meziroční nárůst za poslední rok. Ruský statistický úřad oznámil, že produkce se zvýšila o 1,2 procenta. Analytici přitom v průzkumu agentury Bloomberg předpovídali, že výroba vykáže pokles o 1,4 procenta. ČTK Přečíst článek

Ruská média v tento den skutečně informovala o tom, že ukrajinský dron UJ-22 se zřítil u vesnice Vorovskogo, která se nachází asi 20 kilometrů východně od průmyslové zóny Rudňovo. V bezpilotním letounu pak bylo objeveno 17 kilogramů trhaviny C4.

Agentura TASS v úterý uvedla, že v okolí Moskvy byly nalezeny tři zřícené bezpilotní letouny – kvadroptéry – vybavené kamerami a bez rozpoznávacích znaků. Jeden z těchto dronů se podle ní nacházel nedaleko místa, kde byl v neděli nalezen ukrajinský bezpilotní letoun s výbušninami. Ruské bezpečnostní složky pracují s hypotézou, že tyto drony mohly navádět bezpilotní letoun s trhavinou.

Putin překazil plány, návštěvu odložil

Novinář blízký Putinovi Pavel Zarubin v neděli bez bližšího časového upřesnění uvedl, že prezident plánuje „návštěvu průmyslového parku v Moskvě". Na sociálních sítích se současně objevily snímky, na nichž je vidět šedý trávník před hlavní budovou dodatečně postříkaný zelenou barvou, což lze podle deníku Bild považovat za náznak blížícího se Putinova příjezdu.

Čekání na mobilizaci. Na další vlnu emigrace nemají Rusové peníze či pasy Politika Ti, kdo měli možnost z Ruska odjet, už to udělali, myslí si představitel organizace, která radí Rusům, jak se vyhnout službě v armádě nebo dezertovat. Ruský parlament tento týden schválil změny, které umožní doručování povolávacích rozkazů elektronicky, což vyvolalo spekulace, že nová mobilizace v Rusku je na spadnutí. Zatímco během první mobilizace na podzim se mnozí Rusové pokoušeli narychlo odjet ze země, hrozba dalšího povolávání do armády zatím masovou emigraci nevyvolala, všímá si web Rádia Svobodná Evropa. ČTK Přečíst článek

Není jasné, zda chtěl ruský vůdce skutečně park navštívit už v neděli, na místo každopádně tento den nepřijel. Kreml oznámil, že prezidentská návštěva technologického parku, kde se mají vyrábět ruské bezpilotní letouny, se uskuteční dnes.

Políček pro Putina

„Je jasné, že přesný úder na hlavu ruského státu pomocí dronu kamikadze je téměř neuskutečnitelná akce. Ale už samotná skutečnost, že se takový dron prodere až na místo, které se Putin chystá navštívit, je pro ruského diktátora políčkem," řekl deníku v Německu žijící politolog ruského původu Sergej Sumlennyj.

Pokus o zatčení Putina na summitu by se rovnal vyhlášení války, pohrozil Medveděv Politika Vláda Jihoafrické republiky se bude muset zabývat zatykačem, který na ruského prezidenta Vladimira Putina vydal minulý týden Mezinárodní trestní soud (ICC). Ruský prezident by se měl v srpnu v JAR, která spadá pod jurisdikci ICC, zúčastnit summitu hospodářského uskupení BRICS. S odkazem na jihoafrickou ministryni zahraničí Naledi Pandorovou o tom informovala britská stanice BBC. Podle Pandorové bude třeba o věci po projednání na vládě hovořit i s Ruskem. Ruský exprezident Dmitrij Medveděv uvedl, že jakýkoliv pokus o Putinovo zatčení by se rovnal vyhlášení války Moskvě. ČTK Přečíst článek

List The Washington Post začátkem týdne s odvoláním na uniklé dokumenty amerických tajných služeb uvedl, že vedení ukrajinské vojenské rozvědky před prvním výročím ruské invaze na Ukrajinu plánovalo provést zásadní útoky uvnitř Ruska.

Američané, kteří tajně sledovali ukrajinské plány, podle amerického deníku nakonec útok Kyjevu rozmluvili v obavě z možné agresivní reakce ze strany Kremlu.