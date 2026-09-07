Zeměpisec Trump znovu úřaduje. Nové Mexiko chce přejmenovat na Novou Ameriku
Donald Trump znovu přišel s nápadem na přejmenování části americké mapy. Tentokrát se mu zalíbil návrh změnit Nové Mexiko na Novou Ameriku. Prezident už dříve prosadil či navrhl nové názvy pro Mexický záliv, Ontarijské jezero i Hormuzský průliv.
Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu, který podle něj pochází od lidí, vyjádřil v noci na dnešek na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli.
Prezident uvedl, že změnu názvu státu navrhuje mnoho lidí. Název Nová Amerika by podle Trumpa byl daleko prestižnější a hezčí než současný název. „Wow, líbí se mi to,“ uvedl ohledně nápadu na přejmenování Trump.
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Guvernérka změny odmítá
Návrh ale odmítla guvernérka jednoho z nejméně lidnatých amerických států Michelle Lujanová Grishamová, napsala agentura AFP. Poukázala na to, že stát používal současný název ještě před tím, než byl v roce 1912 začleněn do Spojených států.
Současný americký prezident od začátku svého mandátu nařídil několik kontroverzních změn místopisných názvů. Mexický záliv nařídil přejmenovat na Americký, což vyvolalo spory se sousední zemí. Řada amerických médií, včetně agentury AP, odmítla nový název používat. Trump na konci srpna podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero, což vyvolalo nevoli v Kanadě. Vedle toho americký prezident na začátku září napsal, že Hormuzský průliv by se mohl přejmenovat na Trumpův záliv, protože námořní trasa je podle něj v současnosti pod americkou kontrolou.
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