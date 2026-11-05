„Snad se nám dostane větší podpory.“ Kyjev se upíná k vítězství demokratů nad Trumpem
Vítězství demokratů v obou komorách amerického Kongresu vzbudilo v Kyjevě naději na silnější podporu Spojených států. Volodymyr Zelenskyj doufá, že nové rozložení sil ve Washingtonu vytvoří protiváhu Donaldu Trumpovi a přinese více peněz i zbraní pro Ukrajinu. Silnější americká pomoc by podle něj mohla přimět Vladimira Putina přehodnotit pokračování války.
Kyjev si od volebního vítězství demokratů v USA slibuje větší podporu ve válce proti Rusku. Demokratická strana v úterních volbách získala většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doufá, že nové politické poměry ve Washingtonu přinesou Ukrajině silnější finanční a vojenskou pomoc.
„Snad se nám dostane větší podpory,“ uvedl Zelenskyj v ukázce z rozhovoru s německým komikem a satirikem Janem Böhmermannem, který odvysílá televize ZDF. Připustil, že zastánci Ukrajiny jsou mezi demokraty i republikány, demokraté ale podle něj svou podporu Kyjevu formulují výrazně jednoznačněji. Zároveň podle Zelenského mluví o obnově vztahů mezi Spojenými státy a Evropou, které se v posledních letech narušily a bez nichž je podle něj obtížné čelit Vladimiru Putinovi.
Větší protiváha Trumpovi
Vztahy mezi Zelenským a Trumpem jsou napjaté. Americký prezident na ukrajinského lídra několikrát slovně zaútočil a opakovaně vyzýval k jeho výměně. Kritici Trumpovi zároveň vyčítají některá opatření, která podle nich prospívají Rusku.
Technologičtí miliardáři vsadili před americkými volbami stovky milionů dolarů na republikány, peníze jim ale vítězství nezajistily. Elon Musk, Marc Andreessen, Ben Horowitz nebo bratři Winklevossovi podpořili kandidáty částkami přesahujícími 600 milionů dolarů, přesto demokraté získali výrazné většiny v obou komorách Kongresu. Problémem se navíc stalo i samotné téma umělé inteligence a datových center, které podle povolebního průzkumu ovlivnilo rozhodování velké části voličů.
Miliardáři vyhodili peníze z okna. Republikánům vítězství nekoupilo ani 600 milionů dolarů
Money
Technologičtí miliardáři vsadili před americkými volbami stovky milionů dolarů na republikány, peníze jim ale vítězství nezajistily. Elon Musk, Marc Andreessen, Ben Horowitz nebo bratři Winklevossovi podpořili kandidáty částkami přesahujícími 600 milionů dolarů, přesto demokraté získali výrazné většiny v obou komorách Kongresu. Problémem se navíc stalo i samotné téma umělé inteligence a datových center, které podle povolebního průzkumu ovlivnilo rozhodování velké části voličů.
Zelenskyj nyní doufá, že vítězství demokratů vytvoří ve Washingtonu větší „mocenskou rovnováhu“. Pokud nový Kongres začne výrazněji prosazovat finanční a zbrojní pomoc podobně jako Evropa, mohl by podle něj Putin začít zvažovat, zda má smysl ve válce pokračovat.
Trump opakovaně tvrdí, že chce válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit, jeho dosavadní snahy ale podle uvedeného textu nepřinesly hmatatelnější výsledek. Další kolo rozhovorů mezi zástupci Ruska a Ukrajiny zprostředkovaných Spojenými státy se má uskutečnit příští týden v Abú Zabí. Poslední jednání proběhla v únoru, krátce nato však Washington přesunul pozornost na Blízký východ po americko-izraelském útoku na Írán.
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