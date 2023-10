Týden války v Izraeli. Tisíce mrtvých civilistů, roste strach z možných útoků hnutí Hizballáh

Izraelská armáda už týden bojuje s islamistickým hnutím Hamás, které minulou sobotu podniklo na Izrael bezprecedentní útok z Pásma Gazy. Počet obětí podle posledních bilancí úřadů vzrostl na 2269 mrtvých Palestinců a nejméně 1300 Izraelců, z toho převážná část civilistů.

Reklama

Izrael opět vyzval obyvatele Pásma Gazy, aby odešli ze severu na jih oblasti, a to do sobotních 15:00 středoevropského letního času; podle médií jde o přípravu na rozsáhlou pozemní operaci izraelské armády v Pásmu Gazy. Izraelská armáda uvedla, že zabila dva představitele Hamásu, kteří se podíleli na sobotních útocích. Mezinárodní společenství apeluje na snížení napětí v konfliktu a vyzývá k ochraně civilistů.

Saúdská Arábie se v reakci na pokračující konflikt rozhodla přerušit rozhovory o možné normalizaci vztahů s Izraelem, které podle zářijových prohlášení obou stran byly produktivní; Izrael očekával dohodu v první čtvrtině příštího roku. Šéf americké diplomacie Antony Blinken označil jednání mezi Tel Avivem a Rijádem a snahu ho překazit za jeden z možných motivů Hamásu pro zahájení překvapivého útoku na Izrael.

Netanjahu je terčem kritiky. Posiloval Hamás a vytvořil podmínky pro útok, píší světová média Leaders Rozsáhlý útok palestinských radikálů podle médií ukazuje nejen na selhání zpravodajských služeb, ale i na selhání muže, který téměř nepřetržitě posledních více než deset let stojí v čele Izraele. Premiér Benjamin Netanjahu podle komentářů v izraelském i zahraničním tisku svou politikou posiloval teroristy z hnutí Hamás a pomohl vytvořit podmínky pro jejich překvapivou víkendovou ofenzívu. ČTK Přečíst článek

Izraelská vláda povolala do zbraně na 360 tisíc záložníků a shromažďuje síly na jihu země, podle zahraničních pozorovatelů patrně v přípravě na vpád do Pásma Gazy, kde však v omezeném rozsahu izraelští vojáci operují už od pátku. V Pásmu Gazy našla izraelská armáda těla některých Izraelců unesených palestinskými ozbrojenci, které převezla zpět do Izraele, a údajně také dokumenty s plány sobotního útoku.

Hamás měl za úkol útočit na civilisty

Na některých nalezených dokumentech byly podle izraelské televize Kan příkazy ozbrojencům zabít co nejvíce civilistů, na dalším podle amerického zpravodajského serveru NBC News mapa jednoho z kibuců poblíž Pásma Gazy s instrukcemi cílit na místa, kde by se měly nacházet děti, „vzít rukojmí“ a „zabít tolik lidí, kolik bude možné“.

Izraelská armáda dál útočí na Pásmo Gazy ze vzduchu a oznámila, že při útocích zabila velitele vzdušných sil Hamásu Muráda abú Muráda a velitele Alího Kazího, který vedl jeden z přeshraničních útoků na osady na jihu Izraele 7. října. Na severu země zase Izraelci zabili pomocí dronů tři lidi, kteří se podle nich pokoušeli proniknout na území Izraele z Libanonu.

Strach z hnutí Hizballáh

Na izraelsko-libanonské hranici v posledních dnech roste napětí kvůli obavám, že války mezi Hamásem a Izraelem využije libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které si, stejně jako Hamás, vytyčilo za cíl zničení Izraele. V Libanonu v pátek při ostřelování zemřel kameraman agentury Reuters Íssám Abdalláh a dalších šest novinářů utrpělo zranění, izraelská armáda za incident zatím nepřiznala odpovědnost, vyjádřila nad ním ale lítost.

Roman Nováček: Jak ovlivní válečný konflikt v Izraeli startupový svět? Názory Válečný konflikt v Izraeli je obrovskou lidskou tragédií. Jeho dopady budou citelné napříč všemi oblastmi. Jaké důsledky může mít tato nešťastná událost pro startupový svět, představuje ve svém komentáři investor a expert na startupy Roman Nováček. Roman Nováček Přečíst článek

Ačkoliv není jasné, zda už izraelská vláda národní jednoty přijala politické rozhodnutí o rozsáhlém pozemním útoku, osudem až dvou milionů civilistů v Pásmu Gazy se nadále zabývají politici z celého světa. Nejvyšší diplomat EU Josep Borell označil za „nerealizovatelný“ plán Izraele na přesun milionu lidí v rámci Pásma Gazy ze severu na jih a egyptské úřady oznámily, že otevřely hraniční přechod Rafáh pro cizince, kteří chtějí oblast opustit. Egypt se na otevření dohodl s Izraelem, Spojenými státy a Katarem.

Aktuální souhrnná bilance konfliktu přesáhla 3500 mrtvých. Kromě 1300 obětí na izraelské straně zahrnuje také 2215 mrtvých Palestinců v Pásmu Gazy a 54 mrtvých Palestinců na Západním břehu Jordánu. Zraněných v Pásmu Gazy a na Západním břehu dohromady je podle palestinského ministerstva zdravotnictví téměř 10 tisíc, na izraelské straně je zraněných více než 3000. Západní břeh Jordánu Izrael od roku 1967 okupuje.