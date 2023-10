Roman Nováček: Jak ovlivní válečný konflikt v Izraeli startupový svět?

Válečný konflikt v Izraeli je obrovskou lidskou tragédií. Jeho dopady budou citelné napříč všemi oblastmi. Jaké důsledky může mít tato nešťastná událost pro startupový svět, představuje ve svém komentáři investor a expert na startupy Roman Nováček.

Z Izraele, globálního centra startupů, začaly mladé technologické firmy odcházet už v posledních několika měsících. Důvodem byly zejména nové soudní reformy. Startupová scéna podle červencového průzkumu izraelské neziskové organizace Start-up Nation Central zažila meziroční pokles investic o 70 procent. Průzkum dále odhalil, že téměř 70 procent izraelských startupů už podniklo aktivní kroky k tomu, aby alespoň část svého podnikání přemístilo do jiné země.

Startupy se mohou přemístit i do Česka

Nynější válečný konflikt může tyto propady ještě prohloubit. Pro zahraniční investory bude region čím dál rizikovější a své investice tak mohou začít přesouvat jinam. Je velmi pravděpodobné, že s ohledem na geografické mandáty investičních fondů budou investiční přesuny mířit zejména do CEE regionu, včetně Česka. Může jít například o tuzemské fondy jako Inven Capital, které více svých investic namíří k nám namísto do Izraele, nebo o příliv kapitálu zahraničních fondů, které si náš region vyberou jako alternativní destinaci pro své peníze.

A jak se bude situace vyvíjet v samotném Izraeli? V konečném důsledku můžeme být svědky počátku konce tohoto státu. Ten doteď těžil z bezprecedentní prosperity a technické převahy, kterou přinášely právě startupy izraelských zakladatelů.

Jejich hromadný odliv, který již pozorujeme a který bude ještě umocněn současným konfliktem, může znamenat i přesunutí vývoje klíčových řešení z oblastí jako je kybernetická bezpečnost mimo Jeruzalém a Tel-Aviv. A to může mít dalekosáhle dopady nejen pro investice a inovace, ale i pro samotnou existenci státu Izrael a tím i další narušení bezpečnosti celého regionu Blízkého východu.