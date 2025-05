Trumpovo velké a krásné daňové vítězství. Jeho reforma má u republikánů zelenou

Donald Trump míří k zatím největšímu reálnému triumfu svého druhého volebního období. Republikánští zákonodárci nakonec našli shodu nad jeho daňovou reformou, která by měla většině Američanů snížit daně. A skončí také daně z dýšek, což byl Trumpův velký předvolební slib.

Šéf americké sněmovny reprezentantů a republikánský poslanec Mike Johnson oznámil, že republikáni nakonec našli shodu nad daňovou reformou, kterou navrhla administrativa Donalda Trumpa. O klíčovém zákonu, který sám americký prezident označil za „velký a krásný“, by se tak mohlo jednat okamžitě.

V sázce je přitom hodně. Celkové rozpočtové dopady odborníci odhadují na tři biliony dolarů v nadcházejících deseti letech. I proto se nad zákonem rozhořela vášnivá debata také uvnitř republikánské strany. Část republikánů navrhované snížení daní považovala za nedostatečné, další kritici se zase obávají, že navrhované škrty nedokážou vyvážit zásah do rozpočtu a vláda bude nucená znovu navýšit dluhový strop.

Nyní se však zdá, že Trump a jeho vyjednávači získali potřebné hlasy v obou komorách amerického kongresu, kde mají republikáni mírnou většinu.

Snížení daní i konec daní z dýšek

Trumpův plán je komplexní daňovou reformou, která upravuje celou řadu federálních odvodů i přesun financí z federální úrovně na úroveň jednotlivých států unie. Klíčovým opatřením přitom je prodloužení daňového snížení, které Trump dočasně prosadil v roce 2017 a které mělo vypršet již příští rok. Podle zámořských médií má právě tento zákon pomoci navrátit Donaldu Trumpovi popularitu u jeho voličů. Ta začala klesat krátce po inauguraci a zejména po oznámení plošných cel na dovoz do USA.

Součástí daňových změn pak je například vyšší daňový bonus na dítě, čímž americká vláda chce podpořit porodnost, nebo také škrtnutí daně z dýšek, což se zejména v posledních týdnech před americkými prezidentskými volbami stalo překvapivým tahákem obou kandidátů.

Jak kočírovat dluh

Odborníci upozorňují, že Trumpova reforma povede k prohloubení amerického veřejného deficitu. V průběhu nadcházející dekády by poměr zadlužení k HDP mohlo narůst ze stávajících 98 procent na 125 procent, což by představovalo historický rekord. Ostatně i kvůli obavám z navýšení deficitu agentura Moody’s poprvé za 108 let snížila americký rating.

Sám Trump neustále opakuje, že jeho zákon naopak podpoří růst ekonomiky. A zároveň navrhuje škrty v řadě oblastí, které podle jeho mínění nejsou pro ekonomický růst podstatné, například program Medicaid.

