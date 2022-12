Trumpova firma se dopustila podvodu, rozhodl soud. Exprezident nic nevěděl, dušoval se odsouzený manažer

Kolem bývalého amerického prezidenta je nebývale rušno. Kromě aktuální soudní pře je také obviňován ze zamlčení půjčky od firmy napojené na KLDR nebo z nedovolené manipulace s tajnými materiály.

Firma bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, The Trump Organization, byla u soudu v New Yorku shledána vinnou z daňového podvodu. Informuje o tom agentura AP, která výsledek soudu charakterizuje jako jasné odmítnutí finančních praktik vysokých manažerů v Trumpově společnosti.

Trump sám souzen nebyl, i když podle vyšetřovatelů přesně věděl, co se dělo. Trestem pro firmu může být pokuta ve výši až 1,6 milionu dolarů (37 milionů korun), což by ale podle AP pro společnost této velikosti nemělo mít dramatické dopady.

Hlavní postavou případu byl bývalý finanční ředitel The Trump Organization Allen Weisselberg, který se výměnou za dohodu na pětiměsíčním trestu odnětí svobody přiznal, že manipuloval s firemním účetnictvím a v daňovém přiznání zatajil 1,7 milionu dolarů (40 milionů korun), které obdržel na firemních benefitech.

Odsouzený manažer: Trumpovi o ničem nevěděli

Státní zástupcům se podařilo přesvědčit porotu o tom, že Weisselberg se trestné činnosti dopouštěl ve jménu firmy a že ta měla z ní měla prospěch. Weisselberg, který stejně jako další vysoce postavení manažeři těžil z výhod, jakými byly luxusní auta nebo bezplatně poskytnuté byty, u soudu prohlásil, že nikdo z rodiny Donalda Trumpa o jeho nelegálních krocích nevěděl.

To zdůrazňoval i šestasedmdesátiletý republikánský exprezident, který celý případ označil za hon na čarodějnice, za nímž stojí demokraté.

Tímto verdiktem ale soudní tahanice kolem Trumpa, který se rozhodl, že bude v roce 2024 znovu kandidovat na prezidenta, zdaleka nekončí. V dalších procesech nyní čelí podezření z nelegálního přechovávání tajných dokumentů, manipulace s hodnotou majetku nebo pomluvy.

