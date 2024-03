Trump se může zúčastnit primárek v Coloradu. Velké vítězství pro Ameriku, reagoval

Bývalý americký prezident Donald Trump se smí zúčastnit republikánských primárek ve státě Colorado. Shodli se na tom jednomyslně soudci nejvyššího soudu USA, kteří zvrátili prosincové rozhodnutí nejvyššího soudu v Coloradu. Ten se zabýval Trumpovou účastí ve volbách vzhledem k jeho roli v nepokojích v Kapitolu 6. ledna 2021.

Podle listopadového rozhodnutí jiného, okresního soudu v Coloradu se Trump tehdy dopustil vzpoury. Nejvyšší soud v tomto státě pak Trumpa v prosinci vyškrtl z volebních lístků na základě 14. dodatku americké ústavy. Podle Nejvyššího soudu Spojených států však jednotlivé státy takto postupovat nemohou, a jelikož o vyškrtnutí Trumpova jména z primárek na základě 14. dodatku ústavy rozhodli i soudci v jiných státech, dnešní rozhodnutí nejvyššího soudu se netýká jen Colorada, píše list The Guardian.

„Docházíme k závěru, že je v moci států diskvalifikovat osoby, které zastávají úřad nebo se o něj uchází. Ale státy podle ústavy nemají moc uplatňovat článek 3 (14. dodatku, pozn. čtk) ve vztahu k federálním úřadům, především tomu prezidentskému,” vysvětlil nejvyšší soud.

Volební superúterý

Trump na sociální síti na rozhodnutí reagoval jen několik minut poté, co soud text zveřejnil na svém webu. „Velké vítězství pro Ameriku!”, napsal.

Vyjádření přišlo den před takzvaným volebním superúterým, na které připadají i primárky v Coloradu. Pokud by soud rozhodl opačně, hlasy odevzdané pro Trumpa by byly neplatné.