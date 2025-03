S přerušením americké vojenské pomoci Ukrajině souhlasí třetina Čechů

Více než polovina Čechů nesouhlasí s přerušením americké vojenské pomoci Ukrajině, které podle médií nařídil prezident Donald Trump. Třetina Čechů s rozhodnutím souhlasí. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro server Novinky.cz. Podle průzkumu také po páteční roztržce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským skokově o 11 procentních bodů v Česku vzrostla podpora ukrajinské hlavy státu. Podporu mu nyní vyjádřilo 43 procent dotázaných.

S přerušením americké vojenské podpory nesouhlasí 51,8 procenta respondentů, 34,4 procenta naopak souhlasí. Necelých 14 procent dotázaných odpovědělo, že neví nebo nedokáže věc posoudit.

Voliči ANO stojí za Trumpem

Proti přerušení vojenských dodávek byli spíše mladší lidé a voliči vládních stran. Ve věkové kategorii 18 až 24 let nesouhlas vyjádřilo zhruba 60 procent dotázaných, u voličů Spolu to bylo asi 71 procent a z voličů STAN přes 75 procent respondentů. Naopak Trumpovo rozhodnutí podporuje většina voličů ANO, a to 55 procent.

Průzkum se zabýval také tím, jak se po pátečním sporu americké a ukrajinské hlavy státu v Bílém domě změnila podpora obou státníků. „V souvislosti s roztržkou pozorujeme skokový nárůst důvěry v ukrajinského prezidenta Zelenského. Obecná podpora Donalda Trumpa zůstala stejná,“ uvedla analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Trumpovi věřilo 28 procent Čechů, meziměsíčně o procentní bod více. Zelenskému věří především voliči vládních stran a obyvatelé Prahy. Trump se těší důvěře především u voličů Stačilo! a SPD, nadpoloviční podporu má i u voličů Motoristů.

On-line průzkumu se 4. a 5. března zúčastnilo 1049 dospělých respondentů.

