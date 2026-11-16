Pistole, masky a Pokémoni. Italská mafie vycítila nový byznys
Vzácné Pokémon karty už nelákají jen sběratele. V Itálii se stále častěji stávají cílem ozbrojených loupeží a krádeží a vyšetřovatelé mají podezření, že lukrativní trh objevila i tamní mafie. A nelze se divit, že právě ta na sběratelské karty upřela svůj zrak. Některé z nich totiž mají hodnotu v řádech milionů korun a ukradené kusy lze navíc poměrně snadno znovu prodat.
Pokémon karty se v Itálii dostávají do hledáčku organizovaného zločinu. Podle agentury APA italští vyšetřovatelé předpokládají, že obchodní potenciál sběratelského trhu objevily také mafiánské organizace. Vzácné karty totiž dosahují vysokých cen, lze je relativně snadno prodat a jejich původ se obtížně dohledává.
Jak vážný problém představují, ukázal páteční případ z Říma. Několik ozbrojených a maskovaných pachatelů vtrhlo do specializovaného obchodu s Pokémon kartami, rozbilo výlohy a zaměstnance ohrožovalo pistolemi. Jejich cílem byly stovky sběratelských karet.
Jen několik dní předtím zloději vykradli podobný obchod v Ladispoli nedaleko Říma. Hodnota odcizených karet byla odhadnuta na 80 tisíc eur, tedy necelé dva miliony korun. Krádeže byly zaznamenány také v Miláně, Brescii, Bergamu a Pavii.
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Mafiáni objevili lukrativní trh
Zločiny spojené s Pokémon kartami přitom nekončí u krádeží. Přibývá také podvodů a padělků. Jeden z nejvyhrocenějších případů se odehrál ve městě Latina jižně od Říma, kde byl muž odsouzen k devíti letům vězení poté, co při sporu o sbírku Pokémon karet postřelil svého rivala.
Podobné případy se objevují také mimo Itálii, například ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo Británii.
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Pokémon vychází z japonských videoher o fantaskních tvorech, které hráči trénují a nechávají mezi sebou bojovat. Vedle her vznikl také animovaný seriál a karetní hra, která letos slaví 30 let.
Právě sběratelské karty se postupně změnily z běžných herních předmětů v žádané investiční artikly. Nejcennější exempláře mohou mít hodnotu stovek tisíc eur, tedy milionů korun. Pravost, stav a sběratelskou hodnotu nejvzácnějších kusů posuzují specializované společnosti, které je následně ukládají do zapečetěných plastových obalů se sériovými čísly.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.