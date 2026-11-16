ČSOB varuje: Podvodníci mají nový trik, jak vám vysát peníze z účtu
Nejdřív přijde zpráva o podezřelém přístupu k bankovnímu účtu. Vzápětí zazvoní telefon a údajný bankéř nabídne pomoc. Ve skutečnosti ale může jít o promyšlený podvod, jehož cílem je získat přihlašovací údaje a ovládnout internetové bankovnictví. Před novou kombinací falešných SMS a telefonátů varuje ČSOB. Podvodníci podle banky využívají strach klientů o peníze a snaží se je přimět k potvrzení operací, které sami nezadali.
Kybernetičtí podvodníci přicházejí s další metodou, jak se dostat k penězům na bankovních účtech. ČSOB upozornila na šíření podvodu, při kterém útočníci kombinují falešné SMS zprávy s následnými telefonáty údajných pracovníků banky. Celý scénář je postavený na vyvolání paniky. Klient má získat dojem, že se někdo pokouší dostat do jeho účtu a že musí okamžitě jednat, aby zabránil ztrátě peněz.
Útok začíná SMS zprávou, která se tváří jako oficiální komunikace ČSOB. Informuje o údajném povolení přístupu k účtu z nového zařízení a obsahuje odkaz, prostřednictvím kterého má klient na podezřelou aktivitu reagovat. Součástí zprávy může být také identifikační číslo údajného pracovníka banky. To má celému sdělení dodat na důvěryhodnosti a přesvědčit příjemce, že jde o skutečné bezpečnostní upozornění.
Nejdřív vyděsí SMS, potom zavolá falešný bankéř
Krátce po doručení zprávy může následovat telefonát. Volající se vydává za zaměstnance banky nebo pracovníka Bankovní identity a tvrdí, že se snaží zabránit neoprávněnému přístupu k účtu. Odkazuje přitom na předchozí SMS, čímž posiluje dojem, že jde o součást skutečného bezpečnostního postupu.
Pod záminkou zabezpečení účtu se následně snaží získat přihlašovací údaje, autorizační kódy nebo klienta přimět k potvrzení operací v mobilní aplikaci. Pokud oběť pokynům vyhoví, může podvodník získané informace zneužít k převzetí kontroly nad jejím bankovnictvím.
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„Jde o velmi nebezpečnou kombinaci smishingu a vishingu, která staví na znalosti psychologických principů. Podvodníci nejprve vytvoří pocit naléhavosti pomocí SMS a následně důvěru posilují telefonátem od údajného bankéře. Klient tak může snadno nabýt dojmu, že řeší skutečný bezpečnostní incident. ČSOB nikdy klienty nevyzývá k předávání přihlašovacích údajů, autorizačních kódů ani k potvrzování operací, které sami nezadali,“ upozorňuje Kryštof Janků, odborník na kybernetickou bezpečnost ČSOB.
Ani znalost osobních údajů neznamená, že volá banka
Podle ČSOB je důležité nepovažovat samotnou znalost jména, údajů o účtu nebo identifikačního čísla pracovníka za důkaz, že volající skutečně zastupuje banku. Právě tyto informace mohou podvodníci využívat k tomu, aby jejich komunikace působila věrohodněji.
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Banky neustále zdokonalují systémy své kyberbezpečnosti. Jenže útočníci mají jednu výhodu. Tou je lidský faktor a jeho ovlivnitelnost, respektive manipulovatelnost. Postačí dotknout se správné emoce ve správnou chvíli a člověk pak dělá chyby, které by normálně nedělal.
Banka zároveň zdůrazňuje, že klientům neposílá SMS s odkazy, prostřednictvím kterých by měli potvrzovat nebo rušit přístup ke svému účtu. Její zaměstnanci po telefonu nikdy nepožadují hesla, PINy ani autorizační SMS kódy. Stejně tak klienty nevyzývají k potvrzování operací v bankovní aplikaci, které sami nezadali.
Pokud má klient pochybnosti o pravosti telefonátu, měl by podle ČSOB hovor ukončit a kontaktovat banku prostřednictvím její oficiální klientské linky. Neměl by se řídit kontaktními údaji uvedenými v podezřelé zprávě.
Klikli jste na odkaz? Rozhoduje rychlost reakce
Pokud už klient na odkaz ve falešné SMS klikl, zadal přihlašovací údaje nebo postupoval podle pokynů údajného bankéře, měl by neprodleně kontaktovat ČSOB a upozornit na možné zneužití účtu.
Včasná reakce může podle banky výrazně snížit riziko finanční škody. Základním pravidlem zůstává nepotvrzovat neznámé operace a nesdělovat citlivé údaje nikomu, kdo se o ně hlásí prostřednictvím nevyžádaného telefonátu nebo podezřelé zprávy.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.