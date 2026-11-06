Partneři projektu
newstream.cz Trhy Méně AI, méně ztrát. Evropské akcie oslabují výrazně méně než v USA a Asii

Méně AI, méně ztrát. Evropské akcie oslabují výrazně méně než v USA a Asii

Akcie na trzích padají
ČTK
ČTK, fry
Sledovat newstream.cz na Googlu

Výprodej na světových trzích zasáhl i Evropu, tamní akcie ale zatím ztrácejí podstatně méně než Wall Street nebo Asie. Panevropský index STOXX Europe 600 odepisoval kolem 1,8 procenta, zatímco americký Nasdaq předtím spadl o 5,5 procenta a tokijský Nikkei téměř o šest procent. Evropu podle analytiků částečně chrání menší zastoupení technologických titulů napojených na boom umělé inteligence.

Výprodej spojený s obavami o budoucnost investic do umělé inteligence se dál přelévá světovými burzami. Evropské akcie oslabují napříč sektory, jejich ztráty ale zůstávají výrazně mírnější než ve Spojených státech a Asii. Důvodem je podle analytiků především menší zastoupení firem přímo navázaných na AI, které se v posledních dnech ocitly pod největším tlakem.

Panevropský index STOXX Europe 600 po poledni ztrácel zhruba 1,8 procenta a pohyboval se pod hranicí 643 bodů. Prohloubil tak ranní ztráty a pokles z posledních dvou dnů už vymazal jeho veškeré zisky za celý týden.

Americké akcie zažily nejhorší jednodenní výprodej zhruba za rok a půl

Vítězství demokratů vyděsilo Wall Street. Akcie se propadly nejvíce za rok a půl

Trhy

Americké akcie zažily nejhorší jednodenní výprodej zhruba za rok a půl. Vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo na Wall Street obavy, že nová politická většina přitvrdí vůči umělé inteligenci a výstavbě datových center. Nejtvrdší zásah dostaly technologické tituly: Nasdaq se propadl o 5,5 procenta, Nvidia ztratila přes devět procent a AMD více než 17 procent.

ČTK, fry

Přečíst článek

Evropa padá, ale méně než Wall Street

Ještě výraznější ztráty hlásily hlavní evropské burzy. Německý DAX odepisoval 2,2 procenta na 25 725 bodů, britský FTSE 100 ztrácel 2,1 procenta a francouzský CAC 40 přibližně 1,7 procenta. Milánský FTSE MIB byl slabší o 1,2 procenta.

Nejhůře si v Evropě vedly mediální, zdravotnické a maloobchodní společnosti, kde poklesy přesahovaly dvě procenta.

Ve srovnání s předchozím výprodejem na Wall Street jsou ale evropské ztráty stále výrazně nižší. Americký Dow Jones odepsal 3,4 procenta a technologický Nasdaq Composite 5,5 procenta. Pro americké indexy šlo o nejprudší jednodenní propad zhruba za rok a půl. Výprodej se následně přesunul do Asie, kde tokijský Nikkei 225 ztratil 5,96 procenta.

Spider-Man zachránil svět. A teď už i Sony

Zprávy z firem

Spider-Man znovu zachraňuje svět. Tentokrát ale hlavně finanční výsledky Sony. Nový film o pavoučím superhrdinovi utržil téměř 2,5 miliardy dolarů a pomohl japonskému gigantovi zvýšit čtvrtletní provozní zisk o 45 procent na bezmála čtyři miliardy dolarů. Sony překonala očekávání analytiků a zlepšila celoroční výhled. Další miliardovou vzpruhu přitom slibuje herní hit Grand Theft Auto VI.

vku

Přečíst článek

Investoři zpochybňují návratnost AI miliard

Za nervozitou stojí obavy, že Kongres ovládaný demokraty by mohl usilovat o omezení výdajů na datová centra pro umělou inteligenci. K politickému riziku se přidávají také pochybnosti o návratnosti obrovských investic do AI, vysokém ocenění technologických firem a rostoucím využívání dluhu k financování nové infrastruktury.

Případné zpomalení investičního boomu kolem AI by mohlo zasáhnout i globální ekonomiku, protože právě vysoké výdaje velkých technologických společností v poslední době podporují její růst.

„Vysoká ocenění technologických společností a obrovské investice do infrastruktury AI vytvářejí prostor pro výraznější korekce, zejména pokud se začnou objevovat pochybnosti o jejich skutečné návratnosti,“ uvedl ředitel společnosti Taxomat Jan Zahradník.

Podle něj Evropě zatím pomáhá právě nižší závislost na velkých amerických technologických firmách. To ale neznamená, že by případné zpomalení investičního cyklu kolem AI evropské společnosti nezasáhlo.

Technologické tituly část ztrát umazaly

Vývoj jednotlivých evropských technologických akcií byl smíšený. Siltronic po ranním poklesu kolem dvou procent ztráty zcela smazal a po poledni rostl o více než dvě procenta. Do plusu se následně dostala také nizozemská ASM International, která zpočátku odepisovala 1,3 procenta.

Mírně oslaboval Schneider Electric, zatímco Siemens Energy otočil počáteční ztráty a přidával téměř jedno procento.

Výraznou výjimkou zůstala společnost Teleperformance. Její akcie se propadaly o 18 procent poté, co firma snížila výhled celoročního růstu tržeb.

Související

Mohlo by vás zajímat

Karel Pučelík: Zmrzačená „turbokuřata“ za pár korun. Dánsko chce konec krutých chovů

Karel Pučelík: Zmrzačená „turbokuřata“ za pár korun. Dánsko chce konec krutých chovů

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Český fond koupil v Německu 640 bytů za stovky milionů

České peníze míří do německých paneláků. Fond získal celé sídliště za stovky milionů

Reality

Martina Marečková

Přečíst článek
Americké akcie zažily nejhorší jednodenní výprodej zhruba za rok a půl

Vítězství demokratů vyděsilo Wall Street. Akcie se propadly nejvíce za rok a půl

Trhy

ČTK, fry

Přečíst článek