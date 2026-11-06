Méně AI, méně ztrát. Evropské akcie oslabují výrazně méně než v USA a Asii
Výprodej na světových trzích zasáhl i Evropu, tamní akcie ale zatím ztrácejí podstatně méně než Wall Street nebo Asie. Panevropský index STOXX Europe 600 odepisoval kolem 1,8 procenta, zatímco americký Nasdaq předtím spadl o 5,5 procenta a tokijský Nikkei téměř o šest procent. Evropu podle analytiků částečně chrání menší zastoupení technologických titulů napojených na boom umělé inteligence.
Výprodej spojený s obavami o budoucnost investic do umělé inteligence se dál přelévá světovými burzami. Evropské akcie oslabují napříč sektory, jejich ztráty ale zůstávají výrazně mírnější než ve Spojených státech a Asii. Důvodem je podle analytiků především menší zastoupení firem přímo navázaných na AI, které se v posledních dnech ocitly pod největším tlakem.
Panevropský index STOXX Europe 600 po poledni ztrácel zhruba 1,8 procenta a pohyboval se pod hranicí 643 bodů. Prohloubil tak ranní ztráty a pokles z posledních dvou dnů už vymazal jeho veškeré zisky za celý týden.
Americké akcie zažily nejhorší jednodenní výprodej zhruba za rok a půl. Vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo na Wall Street obavy, že nová politická většina přitvrdí vůči umělé inteligenci a výstavbě datových center. Nejtvrdší zásah dostaly technologické tituly: Nasdaq se propadl o 5,5 procenta, Nvidia ztratila přes devět procent a AMD více než 17 procent.
Vítězství demokratů vyděsilo Wall Street. Akcie se propadly nejvíce za rok a půl
Trhy
Americké akcie zažily nejhorší jednodenní výprodej zhruba za rok a půl. Vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo na Wall Street obavy, že nová politická většina přitvrdí vůči umělé inteligenci a výstavbě datových center. Nejtvrdší zásah dostaly technologické tituly: Nasdaq se propadl o 5,5 procenta, Nvidia ztratila přes devět procent a AMD více než 17 procent.
Evropa padá, ale méně než Wall Street
Ještě výraznější ztráty hlásily hlavní evropské burzy. Německý DAX odepisoval 2,2 procenta na 25 725 bodů, britský FTSE 100 ztrácel 2,1 procenta a francouzský CAC 40 přibližně 1,7 procenta. Milánský FTSE MIB byl slabší o 1,2 procenta.
Nejhůře si v Evropě vedly mediální, zdravotnické a maloobchodní společnosti, kde poklesy přesahovaly dvě procenta.
Ve srovnání s předchozím výprodejem na Wall Street jsou ale evropské ztráty stále výrazně nižší. Americký Dow Jones odepsal 3,4 procenta a technologický Nasdaq Composite 5,5 procenta. Pro americké indexy šlo o nejprudší jednodenní propad zhruba za rok a půl. Výprodej se následně přesunul do Asie, kde tokijský Nikkei 225 ztratil 5,96 procenta.
Spider-Man znovu zachraňuje svět. Tentokrát ale hlavně finanční výsledky Sony. Nový film o pavoučím superhrdinovi utržil téměř 2,5 miliardy dolarů a pomohl japonskému gigantovi zvýšit čtvrtletní provozní zisk o 45 procent na bezmála čtyři miliardy dolarů. Sony překonala očekávání analytiků a zlepšila celoroční výhled. Další miliardovou vzpruhu přitom slibuje herní hit Grand Theft Auto VI.
Spider-Man zachránil svět. A teď už i Sony
Zprávy z firem
Spider-Man znovu zachraňuje svět. Tentokrát ale hlavně finanční výsledky Sony. Nový film o pavoučím superhrdinovi utržil téměř 2,5 miliardy dolarů a pomohl japonskému gigantovi zvýšit čtvrtletní provozní zisk o 45 procent na bezmála čtyři miliardy dolarů. Sony překonala očekávání analytiků a zlepšila celoroční výhled. Další miliardovou vzpruhu přitom slibuje herní hit Grand Theft Auto VI.
Investoři zpochybňují návratnost AI miliard
Za nervozitou stojí obavy, že Kongres ovládaný demokraty by mohl usilovat o omezení výdajů na datová centra pro umělou inteligenci. K politickému riziku se přidávají také pochybnosti o návratnosti obrovských investic do AI, vysokém ocenění technologických firem a rostoucím využívání dluhu k financování nové infrastruktury.
Případné zpomalení investičního boomu kolem AI by mohlo zasáhnout i globální ekonomiku, protože právě vysoké výdaje velkých technologických společností v poslední době podporují její růst.
„Vysoká ocenění technologických společností a obrovské investice do infrastruktury AI vytvářejí prostor pro výraznější korekce, zejména pokud se začnou objevovat pochybnosti o jejich skutečné návratnosti,“ uvedl ředitel společnosti Taxomat Jan Zahradník.
Podle něj Evropě zatím pomáhá právě nižší závislost na velkých amerických technologických firmách. To ale neznamená, že by případné zpomalení investičního cyklu kolem AI evropské společnosti nezasáhlo.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Technologické tituly část ztrát umazaly
Vývoj jednotlivých evropských technologických akcií byl smíšený. Siltronic po ranním poklesu kolem dvou procent ztráty zcela smazal a po poledni rostl o více než dvě procenta. Do plusu se následně dostala také nizozemská ASM International, která zpočátku odepisovala 1,3 procenta.
Mírně oslaboval Schneider Electric, zatímco Siemens Energy otočil počáteční ztráty a přidával téměř jedno procento.
Výraznou výjimkou zůstala společnost Teleperformance. Její akcie se propadaly o 18 procent poté, co firma snížila výhled celoročního růstu tržeb.