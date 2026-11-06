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newstream.cz Politika „Velká, krásná dohoda.“ Trump naznačil, co chystá s Putinem pro Ukrajinu a Evropu

„Velká, krásná dohoda.“ Trump naznačil, co chystá s Putinem pro Ukrajinu a Evropu

Donald Trump
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Donald Trump slibuje „velkou, krásnou dohodu“, která se podle něj nemá týkat pouze Ukrajiny, ale možná celé Evropy. Americký prezident to prohlásil po jednání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Podle webu Politico Washington současně mluví o širší evropské bezpečnostní architektuře, která má vytvořit podmínky pro trvalý mír. Další kolo americkými zprostředkovaných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.

Donald Trump znovu slibuje velkou dohodu o válce na Ukrajině. Tentokrát ale naznačil, že jeho představa může výrazně překročit hranice samotného konfliktu a dotknout se bezpečnostního uspořádání celé Evropy.

Jak píše web Politico, americký prezident se ve čtvrtek setkal s vyslancem Vladimira Putina Kirillem Dmitrijevem, který stojí v čele ruského státního investičního fondu podléhajícího americkým sankcím. Dmitrijev se účastnil akce v Bílém domě pořádané první dámou Melanií Trumpovou.

Trump po jednání odmítl zveřejnit konkrétní obsah rozhovoru. Naznačil ale, že připravovaná dohoda má být podstatně širší než pouze urovnání války na Ukrajině. „Nemohu vám říct, o čem jsme jednali. Ale říkám vám, že to bude velká dohoda,“ prohlásil. „Bude se týkat více než jen Ukrajiny a mohl bych dokonce říct, že se možná bude týkat celé Evropy.“ A přidal další sebevědomý slib: „Všichni z toho budou nadšení.“

Marco Rubio
Aktualizováno

Trumpovi se začíná drolit tým. Rubio zvažuje odchod

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Drtivá porážka republikánů ve volbách do Kongresu začíná zasahovat i nejvyšší patra Trumpovy administrativy. Ministr zahraničí a poradce pro národní bezpečnost Marco Rubio podle několika zdrojů zvažuje, zda z vlády odejít, a o své budoucnosti už měl jednat s Bílým domem. Sám Rubio i prezidentovo okolí ale tvrdí, že žádnou rezignaci nechystá. Podobné spekulace se kromě Rubia objeví také v případě ministra obrany Peta Hegsetha.

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Ve hře je širší bezpečnostní uspořádání Evropy

O něco konkrétnější byl Trumpův zeť a diplomatický vyslanec Jared Kushner. Podle něj americký prezident jednal s několika evropskými lídry o potřebě vytvořit „širší evropskou bezpečnostní architekturu“, která by pomohla nastavit podmínky pro dlouhodobý mír. „Naším cílem je vytvořit praktická opatření, která budou řešit bezpečnostní obavy všech stran, sníží riziko budoucího konfliktu a vytvoří stabilnější a předvídatelnější bezpečnostní prostředí,“ uvedl Kushner.

Podrobnosti o podobě takového uspořádání ale zveřejněny nebyly. Trump rovněž neřekl, co přesně s Dmitrijevem projednával.

Donald Trump

U republikánů je dusno. Hledá se viník volebního debaklu a prsty míří na Trumpa

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Dva dny po drtivé porážce ve volbách do Kongresu propuká mezi americkými republikány otevřený boj o to, kdo za debakl může a kudy má strana dál pokračovat. JD Vance se distancuje od války s Íránem, Ron DeSantis mluví téměř o „události na úrovni vyhynutí“ a Ted Cruz označuje výsledek za historické odmítnutí republikánů. Stále častěji přitom zaznívá i jméno Donalda Trumpa, jehož kandidáti propadli v řadě klíčových států.

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Další jednání už příští týden

Nová Trumpova prohlášení přicházejí jen několik dní před dalším kolem mírových rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy. Ruští a ukrajinští představitelé se mají sejít 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.

Jednání se přitom uskuteční v době, kdy Rusko pokračuje ve válce zahájené plnohodnotnou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 a podle textu se chystá na další zimní bombardování Kyjeva.

Trump nicméně nyní veřejně naznačuje, že ambice Washingtonu jsou širší než pouze dosažení dohody mezi Moskvou a Kyjevem. Pokud se jeho výroky naplní, má být součástí jednání i budoucí bezpečnostní uspořádání Evropy.

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