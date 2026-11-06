Rusové mu vzali hotel a vozí do něj turisty. Majitel vysoudil miliony, peníze ale neviděl
Jeho hotel obsadili ozbrojenci, okupační úřady mu přidělily nového vlastníka a ruští turisté v něm dnes tráví dovolenou. Ukrajinský podnikatel Denys Kaťucha proti Rusku vysoudil náhradu škody 5,1 milionu dolarů, tedy 111,1 milionu korun. Peníze však možná nikdy neuvidí. Agentura Reuters na jeho příběhu ukazuje, jak Moskva přebírá nemovitosti na okupovaném pobřeží Azovského moře.
Nábytek, lustry, mikrovlnné trouby i otvíráky na konzervy za dvacet centů. Denys Kaťucha sepsal všechno, o co ho Rusko připravilo. Shromáždil tři tisíce stran podkladů a po jedenáctiměsíčním soudním boji získal nárok na odškodnění 5,1 milionu dolarů za hotel Admiral a byt v Melitopolu. Zatímco v jeho resortu dovolenkují ruští turisté, devětačtyřicetiletý hoteliér doufá, že z přiznané náhrady budou jednou těžit alespoň jeho vnoučata, píše agentura Reuters.
Rusko se řízení před ukrajinským občanskoprávním soudem neúčastnilo a jeho pravomoc neuznává. Jednání navíc odkládaly bombardování i sirény varující před útoky. Soudce Mychajlo Smokovyč přesto 30. dubna označil ruský postup za faktické vyvlastnění a přiznal podnikateli náhradu škody. „Prozatím jsem obětí, Don Quijote bojující s větrnými mlýny,“ řekl Kaťucha Reuters.
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Tři dny na záchranu hotelu
Admiral začal Kaťucha budovat v srpnu 2014 v přímořské Kyrylivce, kam jako dítě jezdil za dědečkem. Z několika bungalovů postupně vyrostl resort se stovkou pokojů, třemi bary, restaurací, obchodem, bazénem a dětskými vodními atrakcemi. V roce 2021 získal místní ocenění za pohostinnost. Samotná Kyrylivka tehdy podle ukrajinských úřadů přivítala dva miliony turistů.
Po ruské invazi podnikatel uprchl do Německa. V září 2022 mu otec, který na Ukrajině zůstal, oznámil, že do hotelu vstoupili ozbrojenci a prohlásili jej za majetek „bez majitele“. Na doložení vlastnictví měl Kaťucha podle svého vyprávění tři dny. Otec dokumenty doručil, okupační správa je ale odmítla. „To jsou dokumenty neexistující země,“ měli její zástupci říct.
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Reuters nedokázala všechny okolnosti tohoto svědectví nezávisle ověřit. Zápisy z jednání komise pod ruskou kontrolou však potvrzují, že 28. září 2022, devět dní po obsazení Admiralu, úřady hotelu určily nového vlastníka. Při stejném jednání rozhodovaly o více než stovce dalších podniků a zařízení, od farem po zdravotnická centra.
Tisíce nemovitostí „bez majitele“
Případ Admiralu není výjimkou. Reuters zjistila, že úřady dosazené Moskvou označily v okupované části Záporožské oblasti za majetek „bez majitele“ přes sedm tisíc komerčních a obytných nemovitostí. Patří mezi ně 521 hotelů a rekreačních resortů. Nejméně 77 těchto zařízení už podle registrů ovládají ruské podniky či organizace, z toho dvacet státních subjektů.
Kreml tvrdí, že vlastníci dostali možnost přeregistrovat majetek pod ruskou jurisdikci. „Majetek, který přeregistrován nebyl, se stal majetkem bez vlastníka,“ uvedl pro Reuters mluvčí Dmitrij Peskov. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označuje tento postup za právní zástěrku státem podporovaných krádeží. Podle něj pravidla připravují Ukrajince o vlastnická práva, pokud nepřijmou ruské občanství.
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Admiral připadl ruskému státnímu subjektu „Letoviska Záporožské oblasti“, letos přejmenovanému na Agenturu investičního rozvoje Záporožské oblasti. Kaťucha mezitím v Německu začínal znovu a na dálku vyučoval hotelnictví pro ukrajinskou univerzitu. Dění ve vlastním resortu mohl sledovat prostřednictvím videí ruských influencerů. V jednom z roku 2025 ukazovala žena v plavkách rodinný pokoj, plážové přístřešky a rozkvetlé zahrady.
Samotní hosté ho podle Reuters tolik nerozčilovali: alespoň někdo si užíval to, co vybudoval. Zarazily ho však obnovené hotelové stránky, které téměř přesně kopírovaly jeho původní web. Jen ukrajinštinu nahradila ruština. Návrat turistů přitom neznamená návrat prosperity. Podle dokumentu okupačních úřadů přijelo v roce 2025 do azovské oblasti 150 tisíc návštěvníků, což odpovídá pěti procentům návštěvnosti, kterou ukrajinské úřady vykázaly v roce 2021 jen za Kyrylivku a Berďansk.
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Rozsudek má. Na peníze čeká
Kaťucha začal škody sčítat v polovině roku 2023. S právníkem shromažďoval účtenky, bankovní výpisy i doklady o stavebním materiálu a vybavení. Vedle žaloby podal žádost také do mezinárodního Registru škod pro Ukrajinu se sídlem v Haagu. Ten podle Reuters obdržel přes 195 tisíc žádostí a očekává jich šest až osm milionů. Mechanismus financování náhrad však zatím nevznikl.
Podnikatel si uvědomuje, že za svého života od Ruska možná neuvidí ani cent. Přesto chce mít ztráty zdokumentované a nárok potvrzený soudem. Naději na odškodnění tak nechává alespoň svým vnoučatům.
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