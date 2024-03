Biden přijme Fialu v Bílém domě. Jednat budou o bezpečnosti

Český premiér Petr Fiala bude 15. dubna v Bílém domě jednat s americkým prezidentem Joem Bidenem. Lídři se na schůzce zaměří se na praktickou spolupráci obou zemí zejména v ekonomice a bezpečnosti.

„Prezident Biden a premiér Fiala návštěvu využijí ke koordinaci u řady sdílených priorit, včetně bezpečnostních otázek, ekonomických příležitostí přínosných pro americký i český lid a sdílených demokratických hodnot,“ oznámila mluvčí americké hlavy státu Karine Jean-Pierreová.

„Pozvaní do Bílého domu si vážím a rád se s prezidentem Bidenem setkám ve Washingtonu. Česká republika má se Spojenými státy nadstandardní vztahy a naše jednání je skvělou příležitostí k jejich dalšímu rozvoji. Je symbolické, že se setkaní koná v období 25. výročí našeho vstupu do NATO,“ uvedl Fiala v prohlášení.

Partneři v NATO

Bílý dům dnes oznámil, že oba politici potvrdí trvající podporu bránící se Ukrajiny a proberou řadu společných priorit včetně bezpečnostních otázek, ekonomických příležitostí a demokratických hodnot.

Oznámení přišlo téměř přesně pět let po poslední návštěvě českého premiéra v Bílém domě. Tehdejšího předsedu vlády Andreje Babiše v roce 2019 ve Washingtonu přivítal americký exprezident Donald Trump. Fialova vláda o novou schůzku v Bílém domě usilovala velmi dlouho, termín se však podařilo dojednat až nyní.

Český velvyslanec v USA Miloslav Stašek loni řekl, že Česko si zaslouží přijetí svého lídra ve Washingtonu a že USA hlavně díky podpoře Ukrajiny berou Česko společně s Polskem jako své klíčové partnery ve střední Evropě. Praha také v poslední době prohlubovala bezpečnostní spolupráci s Američany, když mimo jiné loni schválila nákup amerických stíhaček F-35.

